異動精選 | 城市更新規劃出爐帶漲內房，戴爾業績帶動聯想二度飆
29/05/2026
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
29/05/2026
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
更多財經熱話
2026-05-29
2026-05-29
2026-05-29
2026-05-29
2026-05-29
2026-05-29
2026-05-29
2026-05-29
2026-05-29
延伸閱讀
29/05/2026 16:14 聯想再爆發醫藥股回彈，恒指收升176點報25182結束三連跌，全月仍挫近600點
29/05/2026 14:46 《異動股》資金回流晶片股獲利回吐，瀾起、天岳挫11%
29/05/2026 16:05 《本港樓市》中原CCL按周微跌0.03%至157.45點，第三季目標165點
29/05/2026 15:03 【新股上市】中國雞排連鎖店正新食品據報考慮來港上市，擬集資逾23億元
29/05/2026 11:36 《異動股》泡泡瑪特再飆11%，掌舵人王寧攜星星人公仔現身國家級記者會
29/05/2026 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入76.09億元，買中芯沽阿里
29/05/2026 09:02 【大行炒Ｄ乜】摩通腰斬泡泡瑪特目標兼降級至中性，麥格理升理想小鵬評級
29/05/2026 16:25 《財資快訊》美電升報7.8357，一周拆息較上日微軟至2.51%
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/05/2026 17:16
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/05/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/05/2026 17:16
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/05/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N