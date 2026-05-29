聯想再爆發醫藥股回彈，恒指收升176點報25182結束三連跌，全月仍挫近600點

港股昨日期指結算曾穿兩萬五屠牛，在個別熱炒股帶動下反彈，科網股早段偏強午後再現沽壓，生物科技板塊接力上漲，恒指全日收報25182，升176點或0.7%，結束三連跌，主板成交近4621億元。恒生中國企業指數收報8425，升61點或0.7%。恒生科技指數收報4884，跌4點或不足0.1%。

回顧全周，AI硬件成為全球資本爭相投資的風口，無論是美光、東京威力科創、三星、SK海力士還是台積電都升勢驚人，形成顯著的資金輪動效應，港股盡管也有晶片類標的，但在港股佔比不大甚至有些股份不在成分股內，相反作為港股主力的軟件股，則面對AI商業化後定價提升、資本投入增長的壓力，遭遇持續沽壓，港股藍籌僅聯想(00992)和中芯(00981)風景獨好，難以托舉大市，前三個交易日連續下跌，甚至在周四（28日）期指結算日一度跌穿兩萬五，直至今日才有小幅回彈，累計全周下跌423點或1.65%，連續第三個星期下跌。

今天也是「五窮月」最後一個交易日，全月累計下跌594點或2.3%。

戴爾第一季度財報顯示在AI伺服器需求爆發式增長的推動下，總營收達到438億美元，同比大幅飆升88%，調整後每股收益大漲2.14倍，業績全面大勝華爾街預期，帶動股價在盤後交易急漲四成。同為全球傳統PC龍頭的聯想集團股價全日大飆21.95%，報24元，連升5日累計升幅82.51%。

據報蘋果將在新ios系統加入大量AI革新功能，部分蘋概股見異動，舜宇光學(02382)升13.78%，富智康集團(02038)漲6.65%，報30.14元，瑞聲科技(02018)升3.74%，報45.5元。

信達生物(01801)與輝瑞達成全球戰略許可及合作協議，涵蓋12個腫瘤早期及源頭創新研發項目，交易總額最高達105億美元，並有權獲雙位數銷售分成，全日股價收升11.36%，報83.35元；其他生物科技概念同樣反彈，石藥集團(01093)升7.76%，報7.5元，藥明康德(02359)升3.82%，報130.3元，中生製藥(01177)升3.74%，報4.99元。

晶片股見獲利情緒，中芯急吐7.54%，報81.6元，華虹(01347)跌5.12%，報161.3元，兆易創新(03986)跌6.33%，報740元，瀾起科技(06809)更跌12.82%，報400元。

理想汽車(02015)績後跌4.3%，報57.85元，小鵬汽車(09868)同跌3.77%，報63.85元。

科網股早段上揚午後又回軟，阿里(09988)跌0.74%，報120.9元，騰訊(00700)升0.52%，報427.2元，京東集團(09618)跌0.61%，報113.5元，美團(03690)升0.2%，報73.45元；百度(09888)早段升勢凌厲，全日升幅剩餘3.5%，報130元。

比亞迪(01211)宣布量產4納米智駕晶片，股價升1.11%，報91.3元；其餘智駕概念股受衝擊，五一視界(06651)跌16.42%，報96.95元，地平線機器人(09660)跌7.03%，報5.29元，希迪智駕(03881)跌6.94%，報21.46元。

國務院昨日發布《城市更新「十五五」規劃》，文件指出中央財政支持實施城市更新行動，並允許通過地方政府專項債券支持符合條件的城市更新項目建設。內房股造好，萬科企業(02202)漲6.69%，報2.71元，龍湖(00960)升4.95%，報7.85元，中海外(00688)升3.17%，報15.62元，潤地(01109)升2.44%，報35.32元，碧桂園(02007)更飆16.27%，報0.243元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、中芯及聯想集團。

撰文：經濟通市場組

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