財政部在港發人民幣綠色主權債券，陳茂波：彰顯香港「金融+」發展戰略重要作用

香港特別行政區政府歡迎國家財政部今日（29日）公布成功在港發行60億元人民幣綠色主權債券，有關債券將在香港聯合交易所上市。

（政府新聞處）

是次發行的離岸人民幣綠色債券，發行期限為三年期和五年期，受到市場熱烈歡迎，總認購金額624億元人民幣，是發行金額的10.4倍。其中，三年期認購倍數達9.8倍，五年期認購倍數達11倍。債券募集資金全部按照《中華人民共和國綠色主權債券框架》用於中央財政預算中的合格綠色支出。

財政司司長陳茂波說，這次綠色主權債券的發行別具意義，它不僅是中央政府首次在香港發行人民幣綠色主權債券，也彰顯了香港「金融+」發展戰略的重要作用，槓桿金融力量服務和貢獻國家的高質量發展。這次發行將進一步完善香港離岸人民幣債券的收益率曲線，為國際資金提供新的投資標杆，吸引更多跨境人民幣融資和交易在港進行；同時支持全球資金與國家高質量綠色項目高效對接，既有力推動綠色轉型，亦為投資者帶來合理回報，吸引更多長期資本投入綠色領域、促進可持續發展。

撰文：經濟通採訪組

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