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一周部署 | 美團發布季績，AI硬件FOMO浪潮一時無兩

31/05/2026

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

記憶體「慘業」變風頭躉，科技巨頭遭資金冷落

 

　微軟、Google、Meta等科技巨頭集體瘋狂擴大資本支出，英偉達訂單已排至兩年後，更產生連帶消費效應，拉動電網、散熱、網絡頻寬及資料庫等基礎建設板塊同步暴漲，而存儲晶片的熱潮甚至比GPU更加瘋狂，市場目前正經歷一場被產業內稱為「RAMageddon（記憶體末日）」的歷史性大缺貨，三星、SK海力士、美光等記憶體三巨頭將近70%的產能全挪去應付AI資料中心，當年的「四大慘業」如今風頭一時無兩。然而這場超級狂熱正如同黑洞般無情吞噬著其他板塊的資金，首當其衝的是傳統SaaS軟體業，至於不斷加大資本支出的科技巨頭，華爾街已開始拿起放大鏡，嚴格審視其回報率(ROI)與變現能力。

 

FOMC會前最後拼圖登場

 

　　美國此前公布的4月核心PCE同比增長率由3.2%升至3.3%，顯示在美伊衝突下通脹持續升溫，令美聯儲的政策立場更加謹慎，緊接即將揭曉的5月非農就業報告成為市場新焦點，目前市場預期新增就業將降溫至8.5萬至10萬左右，失業率維持在4.3%，這份數據將構成6月中旬FOMC會議前最後一塊政策拼圖。

 

歐洲通脹恐再抬頭

 

　　同樣受美伊戰事干擾的還有歐洲，最新前瞻顯示，領頭羊德國5月通脹放緩至2.7%，但核心通脹卻意外攀升至2.5%，市場目前預期歐元區5月通脹率恐由上月的3.0%升至3.3%。此前歐元區5月PMI初值降至兩年半低位，引發經濟滯脹陰霾，若此番通脹數據再度超預期，將嚴重掣肘歐洲央行(ECB)的減息空間，甚至逼迫其維持高利率更久，為歐元、歐股甚至歐洲政局增添不穩定因素。

 

美團料修復盈利能力，關注出海成果

 

　　美團(03690)將於6月1日公布第一季度業績。市場預估總營收約910億元人民幣，同比增長約4.7%。核心看點聚焦於外賣補貼戰的影響、到店酒旅業務的盈利表現，以及海外擴張（如Keeta）的成本控制成效。預計在防守策略奏效下，到店業務成為穩定的「壓艙石」，市場將檢視其應對抖音等同業競爭後的利潤率修復情況，以及Keeta等海外業務與閃購維持高速增長，但相關的前期資本支出與補貼仍會拖累整體盈利能力，投資者將關注減虧進度。

 

　　此外，據報百度集團(09888)旗下AI晶片公司崑崙芯，計劃最早6月來港上市，集資介乎10億至20億美元，上周五（29日）百度股價一度飆高，投資者亦可留意。

 

一周部署 | 美團發布季績，AI晶片FOMO浪潮一時無兩

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 美團發布季績，AI晶片FOMO浪潮一時無兩

 

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