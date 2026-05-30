美股收盤 | 美股三大指數收市再創新高，戴爾大升逾32%

美股於5月最後一個交易日續處高位，投資氣氛受AI盈利前景與中東局勢降溫雙重支持。美股三大指數收市再創新高。

道指收市升363.49點，或0.72%，報51032.46點；標指升16.43點，或0.22%，報7580.06點；納指升55.15點，或0.2%，報26972.62點。

本周道指累升0.9%，納指漲2.39%，標指則升1.43%。整個5月計算，道指累漲2.78%，納指上升8.36%，標指亦漲5.15%。

受AI盈利前景與中東局勢降溫雙重支持，美股三大指數收市再創新高。(AP)

科技股繼續主導大市，戴爾科技(US.DELL)業績與展望成為最新催化劑。公司受惠AI伺服器需求強勁及產品提價，股價急升逾32%，進一步鞏固市場對AI基建投資熱潮延續的預期。

油價下挫，金價上揚

另一方面，油價回落為股市提供額外支持。市場對美伊和談進展抱持審慎樂觀態度，令中東供應中斷風險暫時降溫，紐約期油下挫1.5%，報每桶87.5美元；倫敦布蘭特期油亦同步走弱，跌幅1.1%，報每桶91.6美元。

重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)跌1.43%，英偉達(US.NVDA)跌1.5%，Meta(US.META)跌0.4%，蘋果(US.AAPL)跌0.1%，微軟(US.MSFT)升5.5%，谷歌(US.GOOG)跌2.5%，亞馬遜(US.AMZN)跌1.2%。

受全球避險資金重新部署，現貨金錄得1.3%的升幅，報每盎司4557美元；紐約期金同時升1.3%，報每盎司4592美元。

美匯指數在99關口附近反覆整固，日內報98.87，下跌0.1%。美元兌日圓匯率大致維持在159.25水平附近窄幅震盪，日內基本持平。歐元兌美元走勢偏軟，目前於1.166區間窄幅波動，錄得約0.1%的升幅。

撰文：經濟通國金組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽