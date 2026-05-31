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港股 | 蕭猷華：恒指仍然弱勢，續炒股不炒巿

31/05/2026

　　《套期保值》回顧5月，恒生指數曾經一度觸及26844點的高位，然而，隨後美伊局勢陷入膠著，加上中證監依法對富途、老虎證券等機構的非法跨境業務立案調查，市場憂慮內地嚴打跨境炒股；與此同時，資金持續流向記憶體及晶片板塊，ATMX股價受壓，拖累恒指跌穿250天牛熊分界線，低見24727點，最終恒指5月下跌594點。

 

　　外圍方面，美國4月個人消費開支物價指數(PCE)按年上升3.8%，創下自2023年以來最高水平；扣除食品和能源的核心PCE亦上升3.3%。美國通脹居高不下，主要源於去年特朗普對全球發起關稅戰及伊朗戰爭的影響。霍爾木茲海峽通行受阻，油價飆升，企業成本增加，物價上漲，今年減息窗口已經關閉，市場甚至預計12月加息的機率高達四成。

 

　　近日多位美國聯儲局官員先後發出警告，認為聯儲局不應再暗示減息，而必須提醒投資者貨幣政策有收緊的風險。不過，這些警告並不意味著官員們打算在短期內加息。後續美伊談判的發展將至關重要，因為霍爾木茲海峽能否恢復通行，將會直接影響聯儲局貨幣政策的方向。

 

港股 | 蕭猷華：恒指仍然弱勢，續炒股不炒巿

港股暫欠缺上升催化劑，投資者宜靜待曙光來臨。(Shutterstock)

 

　　展望後巿，恒指仍欠缺上升催化劑，維持炒股不炒巿格局。市場將盯緊美伊談判進展與通脹數據，若霍爾木茲海峽能順利解封，聯儲局或有望重啟減息預期，屆時美元轉弱，A股和港股可望迎來喘息空間。然而，內地監管風險仍未消散，投資者宜保持審慎靈活，靜待曙光真正來臨。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

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