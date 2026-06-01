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盤前攻略｜恐慌指數急降美股造好，美團績前有勢港股即市料守兩萬五

01/06/2026

　　美伊協議狀況維持膠著，但市場押注停火機會上升，美債孳息率下降，VIX恐慌指數跌至四個月新低，美股普遍造好。戴爾(US.DELL)季績強勢帶動股價抽升32％，三大指數造好，道指升363報51032，納指升55點報26972，標普升16點報7580。

 

盤前攻略｜恐慌指數急降美股造好，美團績前有勢港股即市料守兩萬五

（資料圖片）

 

*美團績前ADR較港股高5％*

 

　　中概股個別發展；阿里巴巴跌1.54％報124.22美元，拼多多升1.70％報84.44美元，京東跌1.06％報28.83美元，百度升2.47％報135.31美元，網易跌0.97％報122.82美元，嗶哩嗶哩升0.58％報17.32美元，萬國數據升0.62％報35.45美元，金山雲跌2.69％報12.28美元，理想跌3.41％報15.01美元，蔚來升0.90％報5.60美元，小鵬升0.06％報16.45美元，貝殼升1.47％報16.60美元，富途跌0.80％報104.07美元，老虎升2.60％報5.14美元。

 

　　ADR較港股個別走強，美團(03690)將於今日收市後公布首季業績，上周五（29日）ADR造價較港股高4.92％，折合77.1港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.15％，折合427.8港元；小米(01810)ADR較港股低0.06％，折合28.0港元；友邦(01299)ADR較港股高0.18％，折合82.4港元；滙控(00005)ADR較港股高1.25％，折合146.9港元；港交所(00388)ADR較港股高0.14％，折合400.3港元。

 

*韓股飆逾2％，港股25000防線正加固望再有彈勢*

 

　　上周五恒指夜期升109點報25098，較現貨低水84點。亞洲股市普遍造好，日股微升；韓股受惠LG電子與Google智駕新功能推出，股市升幅急擴至逾2.5％。港股偏向爭持，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25242，升34點，較恒指現貨低水60點，恒指開市料升跌不過百點。

 

　　上周港股進行25000保衛戰後最終按月成功守穩25000，預計25000爭持力度將會延續至本月初時。目前外圍環境維持不明朗，除了美伊之外，美銀點出本月將面臨多項關鍵經濟事件，包括G7峰會、英國補選以及沃什新官上任聯儲局主席的首次議息，都有可能成為泡沫破裂的導火線。因此，可以預期6月港股將面臨更多生關死劫，25000能否止跌回升仍有非常大挑戰。

 

　　短線方面，參考恒指牛熊證街貨分布，上周反彈市後於吸引牛友獲利部分倉位，全牛倉淨減1671張對應期指張數街貨，儘管牛證街貨區仍算偏重水平，但熊友顯著加強部署，全倉淨增1369張對應期指張數，25400至25499淨增246張對應期張數成最多新增區域，如有機會繼續累積可望成為短線恒指反彈誘因，日內料25000有支持，25300附近開始有阻力。

 

撰文：經濟通市場組

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/06/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/06/2026 20:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/06/2026 16:40
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