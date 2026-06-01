開市Go | 美伊停火表態矛盾，中國製造業景氣度放緩，MiniMax評估A股上市

要聞盤點



1、美股於5月最後一個交易日續處高位，投資氣氛受AI盈利前景與中東局勢降溫雙重支持。美股三大指數收市再創新高。道指收市升363點，或0.72%，報51032點；標指升16點，或0.22%，報7580點；納指升55點，或0.2%，報26972點。中國金龍指數無升跌。日經指數開報66339.5點，升0.05點。

2、美國總統特朗普赴白宮戰情室召開高層會議，擬就美伊停火及核子協議作最終決定。惟伊朗方面稱協議仍處國內審批階段，尚未定案。

3、美國財政部公布，作為「經濟狂怒」行動的一部分，將多個與伊朗相關的國家個人及實體列入新制裁名單，持續施壓。

4、以色列向黎巴嫩發動近25年來最大規模地面攻勢。伊朗則向科威特空軍基地發射導彈，導致多名美方人員受傷。

5、隨著中東戰事持續四個月，歐盟正考慮暫時凍結對俄羅斯石油設定的價格上限。

6、聯儲會副主席鮑曼稱現時判斷伊朗戰爭對通脹影響尚早，決策者應忽略暫時價格衝擊。舊金山聯儲行長對經濟審慎樂觀，認為利率政策恰當。

7、中國5月官方製造業PMI為50.0，跌至榮枯線，反映製造業放緩，惟服務業PMI重回擴張區間。

8、美國商務部周日頒布新指引，禁止英偉達等公司向海外中資企業出售高階AI晶片，以堵塞存在逾一年的監管漏洞。

9、歐元區四大經濟體5月通脹率遠超歐洲央行2%目標，為該行自2023年以來首次加息提供數據支持。

10、財政司司長陳茂波在網誌表示，根據一家國際顧問公司發布的財富報告，本港去年跨境財富管理資產規模增長10.7%至約23萬億元，超越瑞士成全球第一。他預告本周公布的4月零售銷貨額料有不俗增幅。

11、消息指SpaceX將IPO估值目標由逾2萬億美元下調至至少1.8萬億美元，最快6月4日啟動全球路演，預計6月11日完成定價。

焦點股

MINIMAX(00100)

- 探究擬發行A股，評估上交所科創板上市

碧桂園(02007)

- 4月淨新增違約債務近19億人幣，新增大額訴訟11宗涉逾14億人幣

石藥集團(01093)

- 收到與阿斯利康戰略研發合作與授權協議首付款12億美元，正面貢獻財務狀況

藥明生物(02269)

- 4個月新簽69個項目，維持全年收入增最多17%預測

康方生物(09926)

- 依沃西治肺癌研究登ASCO主席大會兼《柳葉刀》同步發布

達力普控股(01921)

- 擬最多回購公司一成股本

匯量科技(01860)

- 首季盈利3423萬美元按年升61%，收入升32%

南方航空(01055)

- 斥45億人幣增資重慶航空，持股升至逾91%

藥明康德(02359)

- 上周五斥2億元回購154萬股，每股最高價132.4元

東鵬飲料(09980)

- 控股股東兼董事長林木勤將斥不超過2億元，增持不超過2%股權

佑駕創新(02431)

- 2500萬人幣入股中通快遞旗下智慧物業業務五成，發新股及現金支付



油金報價

紐約期油上升0.56%，報89.41美元/桶

布蘭特期油上升1.01%，報92.98美元/桶

黃金現貨上升0.09%，報4543.57美元/盎司

黃金期貨下跌0.42%，報4573.82美元/盎司

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