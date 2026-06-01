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異動股｜康方生物高開9％，依沃西治肺癌成果獲ASCO肯定兼登《柳葉刀》

01/06/2026

　　康方生物(09926)現價升9.2％，報129元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅16.8％。該股成交約281萬股，涉資3.62億元。

 

異動股｜康方生物高開9％，依沃西治肺癌成果獲ASCO肯定兼登《柳葉刀》

（Shutterstock圖片）

 

　　康方生物公布，旗下依沃西（PD-1/VEGF）、卡度尼利（PD-1/CTLA-4）及萊法利（AK117）等創新藥物共40多項研究成果於2026年美國臨床腫瘤學會(ASCO)年會發表。其中，依沃西聯合化療一線治療晚期肺鱗癌（sq-NSCLC）的III期HARMONi-6研究結果獲選於ASCO主席大會（Plenary Session）發表，並同步刊登於國際權威醫學期刊《柳葉刀》。

 

　　研究顯示，依沃西聯合化療較替雷利珠單抗聯合化療可顯著降低患者死亡風險34％，總生存期風險比（HR）為0.66，中位總生存期達27.9個月，較對照組的23.7個月明顯延長。

 

　　公司表示，相關新適應症上市申請已獲國家藥監局藥品審評中心受理並進入最終審評階段。管理層認為，研究結果進一步鞏固依沃西作為新一代腫瘤免疫治療基石藥物的地位，並有望為肺鱗癌患者帶來新的治療選擇。

 

撰文：經濟通市場組

 

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