科技股｜傳美禁英偉達向中企海外公司出口AI芯片，AI新貴借勢散水，傳統科技股反彈邊隻最值博？

受AI盈利前景與中東局勢降溫雙重支持，美股近日屢創新高，其中納指上周累升2.39%，整個5月份累升8.36%，港股傳統科技股卻一直落後。不過，據報美國擬採取進一步措施，阻止英偉達(US.NVDA)AI芯片向中國企業海外公司出口，今早（1日）多隻AI新貴急速回吐，有資金轉而流入傳統科技股，恒生科技指數曾升逾2%，其中將於今日收市後公布業績的美團(03690)反彈逾半成，還有哪些傳統科技股也值博？

（資料圖片）

傳美國採取進一步措施阻止英偉達AI芯片向中企海外公司出口

據報美國商務部採取行動，進一步阻止企業向中國公司位於海外的子公司出口英偉達Blackwell處理器等最先進芯片。

《路透》引述業內人士稱，利用漏洞出口往中國AI企業境外子公司的芯片量可能高達數十萬塊。美國商務部轄下的產業與安全局(BIS)表示，中國企業的境外子公司將會被強制執行先進芯片的出口許可要求，BIS將繼續嚴格執行出口管制，以保護美國關鍵技術。

美團首季經調整淨虧損料按季收窄55% 傳百度崑崙芯最快6月來港上市

美團將於今日收市後公布第一季業績，上周五（29日）美團ADR突獲外資追捧，較港股上周五收市價高近5%。《彭博》綜合預期美團經調整淨虧損按季收窄55%至68億元人民幣，按年則轉盈為虧，收入按年料增5%。其中大摩預計即時季內配送業務經營虧損達84億元人民幣，次季才會收窄至44億元人民幣，但會在第三季達至收支平衡；該行指同業阿里(09988)承諾將收窄即時零售虧損後，美團轉盈的路線圖亦開始明朗化。

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此外，據IFR引述知情人士指，百度集團(09888)旗下人工智能(AI)晶片公司崑崙芯計劃最早6月來港上市，集資介乎10億至20億美元。目前崑崙芯正等待中國證監會及港交所的上市批准。中金公司、中信証券和華泰為IPO牽頭行。百度今年1月公布，崑崙芯已透過其聯席保薦人，以保密形式向港交所提交主板上市申請。中國證監會網站顯示，崑崙芯於5月7日正式啟動科創板上市輔導，由中金公司擔任輔導機構。

京東618開門紅四小時 百餘個大品牌成交額按年平均增逾5倍

另京東(09618)發布618開門紅4小時戰報數據，即5月30日晚8點至晚上11點59分的數據統計。京東618開門紅4小時，百餘個大品牌的成交額按年平均增長逾5倍。開門紅1分鐘內，iPhone成交額破億元；華為手機10分鐘成交額按年增長逾5倍。在春曉計劃的持續支持下，今年參加京東618的新商家數量按年增長超62%，開門紅4小時，首次參加京東618的51個新商家成交額破千萬、1516個新商家成交額破百萬。另京東618開門紅4小時，面向海外用戶的京東全球售平台成交額按年增長一倍，攝影攝像、美妝香水、運動裝備、零食特產和手機配件等品類增長逾300%。

在這個AI首次全場景、全產業融入的京東618，累計上線了搭載京東JoyInside的產品近百款，包括AI玩具、機器人、家居家電、健康器械等全品類，新奇特硬件銷量走高，其中凱米斯機器狗躋身品類TOP5榜單，小龍AI魔法打印機4小時銷量環比增長17倍。

麥嘉嘉：傳統科技股受惠資金回流惟表現分化 美團百度較值博

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（麥嘉嘉）

永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉認為，今日觸發傳統科技股於低位有些反彈，主要因美國新一輪AI芯片出口限制對部分港股算力相關標的，如中芯(00981)、華虹(01347)或相關GPU概念股略會有負面影響，再加上此類股份之前升勢較急，投資者借上述消息將資金調配至沒那麼依賴對外算力採購的平台企業。不過，恒指阻力位仍為25800點，剛好為5月18日時下跌裂口位，要待確認突破此水平才會進一步上升，下方較大心理關口仍為25000點，而今次傳統科技股反彈亦頗分化，其中美團今日會公布業績，大家可能博其業績，故短線見有些資金重新流入，另百度亦有崑崙芯上市，中線來看股價催化劑較大，短期這兩隻傳統科技股會較值博。其中百度料於125至140元上落，而美團如果業績不太差，短線有機會上試10天及20天線約80元，若業績有頗大驚喜，不排除上試4月區間上落範圍頂位約86元。

傳統科技股今早普遍造好，美團半日升6.33%收報78.1元，阿里(09988)升2.32%報123.7元，騰訊(00700)升2.58%報438.2元，快手(01024)升2.55%報46.7元，網易(09999)升0.88%報195.8元，小米(01810)升2%報28.6元，嗶哩嗶哩(09626)升3.3%報140.8元，惟京東跌0.97%報112.4元，百度跌0.46%報129.4元。多隻AI新貴則急速回吐，早前獲納入恒科指成分股的MINIMAX(00100)及智譜(02513)分別跌14.64%及9.84%，收報717元及1438元，天數智芯(09903)則跌11.89%報441元，壁仞科技(06082)跌1.86%報60.6元，兆易創新(03986)跌1.62%報728元。中芯亦跌1.47%報80.4元，華虹跌3.72%報155.3元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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