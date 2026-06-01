據報滙控力挽香港投行頹勢，艾橋智親身上陣向客戶推介交易

據《彭博》引述知情人士報道，滙豐控股(00005)正加大力度重振其表現低迷的香港投資銀行業務，由最高管理層親自出馬爭取客戶，冀在這個競爭日趨激烈的亞洲最大金融中心重新奪回市場份額。

據悉，近月來滙控行政總裁艾橋智及多名高管頻頻現身香港，親自向客戶推介交易項目。艾橋智更向大中華區重要客戶發送定制影片信息，並要求管理團隊主動接觸涵蓋收購公司及對沖基金在內約400家核心客戶。

為配合此策略，滙豐過去一年已為其中國投資銀行業務增聘超過10名銀行家，挖角對象包括摩根大通、高盛等華爾街大行。相關招聘似乎已初見成效。目前滙豐正參與約40宗香港首次公開招股(IPO)項目，相較2025年全年僅參與5宗，增幅極為顯著。

報道指出，艾橋智自2024年接掌滙豐以來，大力推動改革，認為這家傳統銀行必須迅速轉型，建立更重視績效、更具競爭力的企業文化。重振香港投行業務正是其改革藍圖中的關鍵一環。

撰文：經濟通採訪組

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