3分鐘熱炒股點評｜專家看好ASMPT卻不薦正股，背後有甚麼考量？
01/06/2026
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/06/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/06/2026 20:08
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/06/2026 16:40
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