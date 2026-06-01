港股 | 午市前瞻 | 恒指牛熊線料見阻力，康方生物新藥獲肯定意義重大

中國5月官方製造業PMI為50，跌至榮枯線，反映製造業放緩，惟服務業PMI重回擴張區間，區內股市走高，港股則在傳統科網股帶動同告上揚，恒生指數半日報25402，升220點或0.9%，主板成交超過1952億元。恒生中國企業指數報8514，升88點或1%。恒生科技指數報4972，升88點或1.8%。

聶振邦：恒指區間上落下殺二萬五機會不大

亞太股市今天（1日）個別走，韓台日股維持強勢，內地製造業PMI無論是官方及非官方數據均按月下跌，其中官方PMI更跌至50的榮枯分水嶺，A股表現淡悶。恒指早段偏軟，及後掉頭回升，最多升逾300點，高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，美伊停火停火前景充滿不確定性，惟上周五美股照升，三大指數續創新高。儘管內地最新公布的PMI數據並不理想，但港股低位追落後。恒指上周四盤中曾跌至24727點，惟收市收復二萬五大關。從上周市場反應看，25000點暫時有支持，下殺的誘因不大。

聶振邦續指，內地監管部門近期一連串打擊跨境炒股多少影響投資意欲。雖然近日有資金流入新消費股，IP相關股泡泡瑪特升勢凌厲，茶飲龍頭蜜雪集團(02097)、美妝毛戈平(01318)及老鋪黃金(06181)近日自低位回升，惟相關股分對恒指影響小，對大市推動力有限，重磅科技股如騰訊(00700)和阿里(09988)等仍未擺脫近期的弱勢，該等股份的升跌對恒指影響較大。聶振邦預料，恒指仍將在25000至25600區間上落，在250天線（約27000）附近料有阻力。恒指要站穩該水平，才能確認擺脫近期弱勢。

康方估值爆發屬進取之選

康方生物(09926)公布，旗下依沃西(PD-1/VEGF)、卡度尼利(PD-1/CTLA-4)及萊法利(AK117)等創新藥物共40多項研究成果於2026年美國臨床腫瘤學會(ASCO)年會發表。其中，依沃西聯合化療一線治療晚期肺鱗癌(sq-NSCLC)的III期HARMONi-6研究結果獲選於ASCO主席大會(Plenary Session)發表，並同步刊登於國際權威醫學期刊《柳葉刀》。

康方股價曾升逾12%，見逾十天高，並升穿多條移動平均線。惟股價高位遇壓，盤中升幅縮大幅收窄。聶振邦表示，今次康方的研究結果獲選於ASCO主席大會發表，意義重大，於ASCO發表研究或試驗結果是新藥商業化的分水嶺，藥品能夠得到認可，就能賣到海外市場，成為商業化的最後階段。

不過聶振邦表示，由於創新藥企投入研發的資金較大，即使新藥最終成功上市，收入顯著上升，但不一定表示藥企的盈利相應增加，而要看當年藥企投入研發的資金量。康方去年收入即使按年大升44%，惟虧損仍然在擴大。聶振邦認為，康方在創新藥領域具備代表性，地位僅次於藥明系及百濟神州(06160)等，治腫瘤新藥商業化進程理想，投資者對其前景仍具信心，因此股價低位有支持。康方3月股價低位約93元，但4月已經升至156元，現時股價為期間累積升幅約一半，進取的投資者或可在現水平吸納。而該股上周低位約在110元附近，穩陣的投資者可以在該處等候，回調至115元再買入相對較安全。

撰文：經濟通市場組

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇