  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 恒指牛熊線料見阻力，康方生物新藥獲肯定意義重大

01/06/2026

　　中國5月官方製造業PMI為50，跌至榮枯線，反映製造業放緩，惟服務業PMI重回擴張區間，區內股市走高，港股則在傳統科網股帶動同告上揚，恒生指數半日報25402，升220點或0.9%，主板成交超過1952億元。恒生中國企業指數報8514，升88點或1%。恒生科技指數報4972，升88點或1.8%。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指牛熊線料見阻力，康方生物新藥獲肯定意義重大

 

聶振邦：恒指區間上落下殺二萬五機會不大

 

　　亞太股市今天（1日）個別走，韓台日股維持強勢，內地製造業PMI無論是官方及非官方數據均按月下跌，其中官方PMI更跌至50的榮枯分水嶺，A股表現淡悶。恒指早段偏軟，及後掉頭回升，最多升逾300點，高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，美伊停火停火前景充滿不確定性，惟上周五美股照升，三大指數續創新高。儘管內地最新公布的PMI數據並不理想，但港股低位追落後。恒指上周四盤中曾跌至24727點，惟收市收復二萬五大關。從上周市場反應看，25000點暫時有支持，下殺的誘因不大。

 

　　聶振邦續指，內地監管部門近期一連串打擊跨境炒股多少影響投資意欲。雖然近日有資金流入新消費股，IP相關股泡泡瑪特升勢凌厲，茶飲龍頭蜜雪集團(02097)、美妝毛戈平(01318)及老鋪黃金(06181)近日自低位回升，惟相關股分對恒指影響小，對大市推動力有限，重磅科技股如騰訊(00700)和阿里(09988)等仍未擺脫近期的弱勢，該等股份的升跌對恒指影響較大。聶振邦預料，恒指仍將在25000至25600區間上落，在250天線（約27000）附近料有阻力。恒指要站穩該水平，才能確認擺脫近期弱勢。

 

康方估值爆發屬進取之選

 

　　康方生物(09926)公布，旗下依沃西(PD-1/VEGF)、卡度尼利(PD-1/CTLA-4)及萊法利(AK117)等創新藥物共40多項研究成果於2026年美國臨床腫瘤學會(ASCO)年會發表。其中，依沃西聯合化療一線治療晚期肺鱗癌(sq-NSCLC)的III期HARMONi-6研究結果獲選於ASCO主席大會(Plenary Session)發表，並同步刊登於國際權威醫學期刊《柳葉刀》。

 

　　康方股價曾升逾12%，見逾十天高，並升穿多條移動平均線。惟股價高位遇壓，盤中升幅縮大幅收窄。聶振邦表示，今次康方的研究結果獲選於ASCO主席大會發表，意義重大，於ASCO發表研究或試驗結果是新藥商業化的分水嶺，藥品能夠得到認可，就能賣到海外市場，成為商業化的最後階段。

 

　　不過聶振邦表示，由於創新藥企投入研發的資金較大，即使新藥最終成功上市，收入顯著上升，但不一定表示藥企的盈利相應增加，而要看當年藥企投入研發的資金量。康方去年收入即使按年大升44%，惟虧損仍然在擴大。聶振邦認為，康方在創新藥領域具備代表性，地位僅次於藥明系及百濟神州(06160)等，治腫瘤新藥商業化進程理想，投資者對其前景仍具信心，因此股價低位有支持。康方3月股價低位約93元，但4月已經升至156元，現時股價為期間累積升幅約一半，進取的投資者或可在現水平吸納。而該股上周低位約在110元附近，穩陣的投資者可以在該處等候，回調至115元再買入相對較安全。

 

撰文：經濟通市場組

 

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

港股

升跌股份一覽

上升

1179

下跌

812

不變

320

無成交

444

恒生指數

25,398.18

最大成交額股票

02800

盈富基金

25.680

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09863 零跑汽車
  • 42.560
  • 02630 旺山旺水－Ｂ
  • 70.050
  • 08103 ＨＭＶＯＤ視頻
  • 0.215
  • 06690 海爾智家
  • 20.360
  • 02800 盈富基金
  • 25.680
股份推介
  • 00992 聯想集團
  • 25.240
  • 目標︰$28.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 29.440
  • 目標︰$36.50
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.440
  • 目標︰$5.74以上
  • 02290 龍豐集團
  • --
  • 目標︰--
  • 06160 百濟神州
  • 171.500
  • 目標︰$197.80以上
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 122.800
  • 00700 騰訊控股
  • 436.000
  • 00100 MINIMAX-W
  • 708.000
  • 00981 中芯國際
  • 79.450
  • 00992 聯想集團
  • 25.240
報章貼士
  • 01766 中國中車
  • 5.230
  • 目標︰--
  • 00123 越秀地產
  • 4.590
  • 目標︰--
  • 00285 比亞迪電子
  • 29.440
  • 目標︰$32.00
熱炒概念股
即時重點新聞

01/06/2026 17:15  《盤後部署》資金流改善港股6月開門紅，小鵬價量齊升次季業績有得博

01/06/2026 16:32  美團(03690)首季盈轉虧錄經調整虧損49.7億人幣，收入升5.6%

01/06/2026 17:13  《Ａ場新股》宇樹科技科創板IPO過會，料成A股「人形機器人第一股」

01/06/2026 17:03  理想汽車(02015):5月交付新車逾3.33萬輛，將於月底發布全新一代理想L8

01/06/2026 14:22  煤氣(00003)：預期今年上半年香港售氣量跌3%，面臨加價壓力

01/06/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入46.57億元，買康方生物沽聯想集團

01/06/2026 08:59  【大行炒Ｄ乜】多行續唱好聯想升目標，高盛富瑞削理想目標

01/06/2026 16:31  《財資快訊》美電升報7.8375，一周拆息較上日微軟19基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

內房股 | 內地樓市「紅五月」疊加政策利好，內房股連日造好可再吼？新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 中銀香港特選客戶7個月港元定存高達2.9厘，星展新資金4個月3厘新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美團 | 首季盈轉虧錄經調整虧損49.7億人幣，收入升5.6%新文章
品味生活
生活
人氣文章

政經范局．范強

中國應如何回應「577」的警語？
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

去除AI味 不再I hope this email finds you well，教你寫出真誠有溫度的商業英語電郵新文章
人氣文章

熱話 Feature

李家傑新書《1.23%：破幻的微光》︰哲學理念拆解現代困境，版權收益全數撥捐慈善
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion Feature

Gucci營收大跌如何求生：Demna掌舵後能讓品牌再度引領潮流？！
人氣文章

Art & Living Feature

專訪策展人郭瑛：展覽「保持在線：全球供應」中的舊世界與新世界 新文章
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

威士忌深度遊：走進福岡朝倉 SHINDO LAB，探索百年老字號如何重寫威士忌想像
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人保養丨前TVB新聞主播潘蔚林，48歲零老態現身，網民大讚：驚人回春新文章
人氣文章
鼻咽癌篩查｜部分鼻咽癌患者完全沒有病徵，但早期發現存活率可達9成！「鼻咽癌次世代基因檢查」如何增加測試靈敏度？
人氣文章
日本疫情｜福岡爆神秘感冒蔓延東京，喉嚨劇痛快測呈陰性，4大症狀及預防方法新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/06/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/06/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/06/2026 20:08
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/06/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話01/06/2026
內房股 | 內地樓市「紅五月」疊加政策利好，內房股連日造好可再吼？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，5家銀行3個月港元定存達3厘或以...

31/05/2026 10:55

貨幣攻略

中東戰火 | 伊朗戰火91天，美伊達成延長停火備忘錄5點共識

29/05/2026 09:17

中東戰火

中國應如何回應「577」的警語？

28/05/2026 14:59

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區