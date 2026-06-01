陳茂波：最新數據顯示本港經濟第二季保持強韌，人工智能產品需求強勁料有利出口表現

財政司司長陳茂波出席立法會財經事務委員會會議時表示，最新數據顯示本港經濟踏入第二季保持強韌，但受國際油價影響，今年基本和整體消費物價通脹率的預測，分別由原來的1.7%及1.8%，上調至2.5%及2.6%。

他表示，本港經濟首季強勁擴張，按年升5.9%，為近5年來最強的經濟增長。經季節性調整後按季上升2.9%，經濟活動不但持續擴張，而且明顯加速。4月整體商品出口貨值按年升幅進一步加快至42.9%，並繼續由人工智能相關電子產品出口帶動。

他又指，港股第二季回穩，首4個月日均成交額達2700億元，高於去年全年的2500億元；首4個月經首次公開招股募集的資金，按年增加6倍至1514億元，而樓市持續向好，樓價和成交量亦齊升。

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展望未來，陳茂波表示，中東衝突走向仍然充滿變數，雖然相關衝突對整體香港影響，至今相當有限，但已推高國際油價及通脹壓力，美國及伊朗停火協議基礎並不穩固，將加劇環球金融市場波動，並可削弱外部需求，為環球及本地經濟前景帶來下行風險。

不過，他指出，全球對先進電子產品及人工智能相關產品的強勁需求，預料有助貨物出口表現。同時，在訪港旅遊業持續興旺、跨境金融活動蓬勃，以及商用服務需求穩定的支持下，服務輸出應會維持堅穩。加上本地需求繼續擴張，香港的經濟前景大致保持強韌。雖然第一季本港經濟增長較預期強勁，但考慮到外圍環境的不確定性和潛在不利因素，政府在5月維持2026年全年經濟增長預測在2.5%至3.5%。

寫字樓商舖市場已趨穩定惟全面恢復需時，未來續以合理審慎態度推地

陳茂波在會議上又表示，樓價自去年下半年起開始回升，最近賣地投標亦較為積極。早前裝修工人失業率偏高，現隨著樓市好轉，已逐步改善。政府會繼續以合理審慎的態度推地。

他指出，寫字樓市場已趨向穩定，無論買賣或租賃均見改善，吸引不少大型機構來港擴充業務，租金水平已穩住。至於商舖市場，則視乎地點而定。今年租金下調幅度已較去年大幅收窄，近期交投量雖回落約2%至3%，但租金已回到去年年底水平，個別旺區更見回升。他認為，商舖市場整體已趨向穩住，但要全面恢復，估計仍需一年以上時間。

陳茂波又提到，香港作為安全港，吸引資金持續流入，自然令同業拆息下降。目前拆息維持在3厘以上，他預料今年底利率不會出現重大變化。

港投公司累計投資逾200個項目，擬設立人民幣創投基金

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陳茂波表示，港投公司成立至今累計投資逾200個項目，包括硬科技、生命科技及健康科技、新能源、綠色科技及相關板塊，當中有10間被投公司已上市，逾30間已遞表或準備今年在香港遞表上市，重申港投公司每投資1元，帶動8元市場長期資金跟投。

他又指，港投公司在全面營運的首個完整年度，已錄得正面內部回報率，表現勝過不少國際市場上同類機構的初期成績。海外長期資本亦透過港投公司搭建的平台，投向香港及大灣區的策略性產業，實現以金融服務國家新質生產力發展的戰略。

陳茂波透露，港投公司620億港元起始資金已大致分配，預算案中提出會適時注資。政府正積極考慮撥出部分額度設立人民幣創投基金，通過港投公司支持中國科技走向全球，會投資於能夠引領全球前沿科技發展的中國科技及華人創業者。

陳茂波指，港投公司今年聚焦四大方向，首先是精準對接國家「十五五」規劃，在硬科技、生命科技及健康科技、新能源及綠色科技三條賽道從底層技術到應用場景作全鏈條布局，並積極拓展商業航天、腦機接口等新興領域。其次是以北部都會區作為核心戰略錨點，推動產業與空間規劃深度對接，引導生態圈內過百間企業投資落戶北都，並探索由港投公司參與的三方合作機制，將土地資源精準對接重點產業方向。

第三是聚焦金融基建投資機遇，策略性布局新一代支付解決方案、信用評級基礎設施、數據驅動風險管理平台等。第四是以資本賦能科企，再由科企賦能社會與經濟，推動人工智能服務生命健康、綠色科技應對氣候變化、芯片技術支撐數字經濟，讓創新成果轉化為市民可感受到的進步。

撰文：經濟通採訪組

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