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煤氣：預期今年上半年香港售氣量跌3%，面臨加價壓力

01/06/2026

　　香港中華煤氣(00003)執行董事暨常務董事黃維義在股東大會後向傳媒表示，集團的原料多元化，包括天然氣及石腦油，在天然氣方面，來自2006年啟動的澳州長約，強調該長約的模式為照付不議(take or pay contract)，其價格早已在2006年訂下，並指出長約至今，累計為客戶節省然料費超200億元。在石腦油方面，則是從馬來西亞、新幾內亞、澳洲等地進口。

 

煤氣：預期今年上半年香港售氣量跌3%，面臨加價壓力

（吳仲賢攝）

 

　　他指出，上述長約將於2031年到期，目前集團已就相關到期事宜進行商討，預期相關合約在到期前3年「會傾好」，並指澳洲上游氣源未來能後否繼續供應仍是未知數，而最壞情況下，未來國家亦會確保天然氣供應，唔係好擔心「無氣供過嚟」。

 

　　對於香港燃氣業務，他表示，由於能源價格上升，集團有加價壓力，並指現時正與政府商討事項，並指由於天氣炎熱，預期今年上半年香港售氣量跌3%，相關跌幅全部來自民用，相反在酒店餐飲等方面則錄得輕微升幅，料今年全年售氣量跌幅未必會高達3%。

 

　　被問及未來會否恢復派發紅股，他指出，紅股「我都好想派」，但指過往每年維持派發紅股對現金流壓力極大，而發展綠色能源以及氫能業務等需要大量資金，而面對政治與經濟環境的不確定性，公司實施審慎理財，現金先行。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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