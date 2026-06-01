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恒指收升215點報25398受制主要平均線，美團績前漲晶片股遇挫

01/06/2026

恒指收升215點報25398受制主要平均線，美團績前漲晶片股遇挫

 

 

　　港股踏入6月有個號開始，區內股市走高，港股晶片板塊反而見跌，資金輪轉傳統科網股重返上行，加上聯想(00992)及內房、資源、內需等板塊集體抬升，恒指全日收報25398，升215點或0.9%，止步10天線（約25463）前。恒生中國企業指數收報8507，升82點或1%。恒生科技指數收報4964，升80點或1.7%。全日主板成交超過3309億元，北水連續三日淨流入共112億元。

 

　　英偉達行政總裁黃仁勳今日於台北GTC 2026大會發表主題演講時宣布，將推出新款晶片「RTX Spark」，進軍個人電腦市場。該晶片由英偉達與聯發科技聯合設計，採用台積電的3納米工藝打造，並配備一個擁有多達20個計算核心的中央處理器，以及一個擁有6144個核心的黑微架構圖形處理器，預計將能更好地處理大型AI模型和高端遊戲。國產晶片概念受打擊，華虹(01347)挫5.58%，報152.3元，中芯(00981)跌2.63%，報79.45元，建滔積層板(01888)跌13.11%，報47.44元，廣合科技(01989)跌10.22%，報165.2元，天數智芯(09903)跌10.05%，報450.2元。

 

　　MINIMAX(00100)謀上海科創板上市，利好出盡今日反跌15.71%，報708元，智譜(02513)同挫，跌8.09%，報1466元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅9.39%。

 

　　晶片及AI新貴跌倒，部分傳統科創股見升，美團(03690)績前升6.54%，報78.25元；阿里(09988)升1.57%，報122.8元，騰訊(00700)升2.06%，報436元，快手(01024)升2.2%，報46.54元，京東(09618)跌0.97%，報112.4元，百度(09888)跌0.69%，報129.1元。

 

　　多家新能源車企公布5月交付數據，小米(01810)升2.43%，報28.72元，蔚來(09866)收升6.68%，報45.34元，小鵬汽車(09868)升6.19%，報67.8元，理想汽車(02015)升1.21%，報58.55元，零跑汽車(09863)升8.3%，報42.56元。

 

　　聯想集團(00992)股價升不停，全日漲5.17%，報25.24元，連升6日累計升幅91.94%。　 

 

　　全球規模最大、最具影響力的癌症學術盛事ASCO（美國臨床腫瘤學會）年會召開在即，康方生物(09926)依沃西治肺癌研究結果登主席大會，並將於《柳葉刀》同步發布，早段股價曾經抽高12%，但瞬即引發套現潮，全日倒跌1.86%，報115.9元；信達生物(01801)跌2.94%領跌藍籌，報80.9元，金斯瑞(01548)跌10.96%，報12.18元，而康哲藥業(00867)升5.01%，報11.11元，藥明生物(02269)升3.84%，報34.62元。

 

　　香港本地股今日見沽壓，電能(00006)跌2.75%，報58.45元，領展(00823)跌1.78%，報39.66元，長和(00001)跌1.63%，報69.3元，新地(00016)跌1.29%，報130元，恒地(00012)跌0.71%，報30.74元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、中芯及聯想集團。

撰文：經濟通市場組

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