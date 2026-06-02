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開市Go | AI硬件狂熱美股續破頂，美製造業擴張勁，宇樹滬IPO過會

02/06/2026

要聞盤點

 

1、美股周一（1日）三大指數無懼中東局勢的不明朗因素，再創盤中及收市新高。大市升勢的核心動力來自於人工智能概念及晶片板塊的持續狂熱，企業在硬件領域的突破，蓋過地緣政治帶來的避險情緒。道指收市升46.42點，或0.09%，報51078.88點；標指升19.9點，或0.26%，報7599.96點；納指升114.19點，或0.42%，報27086.81點。

 

2、在據報伊朗將停止與美國交換信息後，特朗普表示美伊談判未終止，或在未來一周達成協議。他宣稱以色列和真主黨同意停止在黎巴嫩互相攻擊，但內塔尼亞胡表示仍會持續打擊黎巴嫩南部目標。

 

3、俄羅斯財政部和央行官員據悉告訴普京，戰爭開支可能導致預算赤字以危險速度上升，他們建議進一步削減軍費支出。

 

4、Anthropic已向美國證券交易委員會保密提交IPO註冊文件草案，最快今秋登陸美股市場。Salesforce對Anthropic的投資估值據悉約為50億美元。另外，Alphabet將通過股權融資籌集800億美元，用於人工智能支出

 

5、美國供應管理協會(ISM)公布5月份製造業PMI升至54，高於市場預期的53及4月份的52.7，創下自2022年5月以來最高水平。另外，標普全球同日公布的數據顯示，美國5月製造業PMI終值為55.1。

 

6、SpaceX表示，擬在IPO中預留最多5%股份供部分員工以及公司高管的親友認購。此外，馬斯克同意接受為期366天的股票鎖定期。

 

7、中國進一步強化對外投資監管，規定若未經事先批准，不得向境外轉移受限制的貨物、技術、服務和相關數據，企業也不得通過提供技術培訓等方式出口上述物項。

 

8、宇樹科技上交所科創板IPO過會，擬公開發行新股不低於4044.64萬股，計劃募集資金總額42.02億人民幣，按不低於10%的公開發行比例計算，整體估值預計達到420億人民幣。

 

9、全球最大的比特幣企業級持有者Strategy Inc. 自2022年以來首次減持比特幣，總計賣出價值約250萬美元。

 

焦點股

 

美團(03690)
　- 　首季盈轉虧錄經調整虧損49.7億人幣，收入升5.6%，毛利跌19%，季績略勝預期

智譜(02513)
　- 　建議上海科創板IPO，擬籌150億人幣

人形機械人概念：優必選(09880)、越疆科技(02432)
　- 　宇樹科技上交所科創板IPO過會，整體估值預計達420億人民幣

李寧(02331)
　- 　NBA巨星Stephen Curry代言李寧，為期10年

比亞迪(01211)
　- 　5月銷量逾38萬輛按年回升0.3%，按月增19%

吉利汽車(00175)
　- 　5月的汽車總銷量為約23.8萬輛，按年增長約1%

理想汽車(02015)
　- 　5月交付新車逾3.33萬輛，將於月底發布全新一代理想L8

名創優品(09896)
　- 　主席葉國富兩日累斥5383萬元購買210萬股，適時進一步增持

長城汽車(02333)
　- 　5月銷量10萬輛跌近2%海外銷售佔過半，首5個月銷量升3.6%

賽力斯(09927)
　- 　5月銷量3.6萬輛跌17%，5個月汽車銷量升8%

 

油金報價

 

紐約期油下跌0.14%，報92.03美元/桶

布蘭特期油下跌0.41%，報95.05美元/桶

黃金現貨下跌0.01%，報4484.27美元/盎司

黃金期貨上升0.42%，報4511.15美元/盎司

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/06/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/06/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/06/2026 01:36
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