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美股 | 英偉達推PC晶片大升6%，美股再破新高，標指連漲8日

02/06/2026

　　美股周一（1日）三大指數無懼中東局勢的不明朗因素，再創盤中及收市新高。市場看好伊朗戰爭有望通過外交途徑解決，推動標普500指數升至約7600點，實現八連漲，創2025年5月以來最長連漲。

 

　　道指收市升46.42點，或0.09%，報51078.88點；標指升19.9點，或0.26%，報7599.96點；納指升114.19點，或0.42%，報27086.81點。

 

　　大市升勢的核心動力來自於人工智能(AI)概念及晶片板塊的持續狂熱，企業在硬件領域的突破。英偉達(US.NVDA)宣布進軍個人電腦(PC)處理器業務，直接挑戰英特爾(US.INTC)及高通(US.QCOM)等傳統巨企地位。

 

　　新款處理器的發布刺激英偉達股價強勢抽升逾6%，同時推升戴爾科技(US.DELL)及惠普(US.HPQ)的表現，兩者分別上漲超10%及8%。相反，稱霸x86晶片市場的英特爾股價下跌約4.7%，而高通亦重挫約8.8%。

 

　　其他重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)跌4.6%，Meta(US.META)跌5.1%，蘋果(US.AAPL)跌1.8%，微軟(US.MSFT)升2.3%，谷歌(US.GOOG)跌1%，亞馬遜(US.AMZN)跌3.5%。

 

伊朗再度宣布封鎖海峽

 

　　中東地緣政治危機持續升溫，伊朗官方通訊社塔斯尼姆宣布，為報復美國違反停火協議及抗議以色列，將停止與美方交換信息。伊朗軍方更採取實質行動，宣布全面封鎖霍爾木茲海峽。面對伊朗的強硬舉動，美國總統特朗普在電話訪問中直言，自己完全不在乎與伊朗的和平談判是否會走向破裂。

 

　　國際油價顯著上揚，紐約期油大幅飈升5.7%，報每桶92.43美元，布蘭特期油亦跟隨大市向好，升幅達3.9%，報每桶94.77美元。

 

　　特朗普隨後在社交平台發文透露，他與以色列總理內塔尼亞胡就中東局勢進行通話。他特別澄清黎巴嫩地區的軍事調動，強調以軍部隊不會進入貝魯特，而所有在途中的軍隊均已收到折返命令。

 

　　國際黃金價格面臨顯著的下行壓力。現貨金表現疲弱，日內錄得1.2%的跌幅，報每盎司4484美元。紐約期金同樣表現承壓，整體跌幅達1.7%，價格報每盎司4512美元。

 

　　美匯指數大致圍繞99水平上落，盤中介乎98.92至99.4，較前一交易日微升0.2%。美元兌日圓日內交投於159.66水平，升0.2%，最高曾觸及159.76，維持在近期的相對高位。歐元兌美元目前主要交投於1.16至1.166區間，日內跌約0.2%。

撰文：經濟通國金組

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