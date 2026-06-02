盤前攻略｜特朗普護航談判美股破頂，AI硬件長旺料港股彈未完

有伊朗媒體報道指伊朗將暫停與美國談判，盤中油價一度急升，布蘭特期油自93元水平一度飆升接近98元。但美國總統特朗普隨即在社交媒體發文指與伊朗的談判仍在快速推進中，油價回落令美股轉跌為升。另外英偉達重磅發表RTX Spark超級晶片，由英偉達、微軟及聯發科打造的N1X處理器，以在PC上執行AI代理應用為主，帶動晶片股及AI PC概念。最終三大指數齊創新高；道指升46點報51078，納指升114點報27086，標普升19點報7599。

（Shutterstock圖片）

*中概股有升勢，ADR個別走*

中概股普遍走高；阿里巴巴升0.95％報125.40美元，拼多多升3.32％報87.24美元，京東升0.90％報29.09美元，百度跌2.15％報132.40美元，網易升0.37％報123.27美元，嗶哩嗶哩升6.00％報18.36美元，萬國數據升0.17％報35.51美元，金山雲飆8.55％報13.33美元，理想跌3.13％報14.54美元，蔚來升6.79％報5.98美元，小鵬升4.56％報17.20美元，貝殼升3.49％報17.18美元。

ADR較港股個別發展；騰訊(00700)ADR較港股低0.59％，折合433.4港元；小米(01810)ADR較港股低0.11％，折合28.7港元；美團(03690)ADR較港股高0.92％，折合79.0港元；友邦(01299)ADR較港股低0.38％，折合81.7港元；滙控(00005)ADR較港股低0.16％，折合146.1港元；港交所(00388)ADR較港股低0.37％，折合398.7港元。

*英偉達AI PC料有利聯想，港股爭持料續以牛熊線為目標*

昨晚恒指夜期跌37點報25207，較現貨低水191點。亞洲股市似乎未能消化隔晚油價上漲風險，早盤見跌，日股跌近1％，韓股爭持間小跌0.5％。港股方面有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25235，跌161點，較恒指現貨低水163點，恒指開市料跌過百點。

儘管特朗普馬上安撫市場仍在與伊朗談判，但以亞股反應來看憂慮似乎已經上升，只看英偉達帶動的AI PC熱潮能否成為跌市清泉，預計聯想(00992)仍未見頂。參考恒指牛熊證街貨分布，昨日升市下輪商積極為牛倉開新倉，新增24800至25199約400點街貨區，但整體淨增街貨量未算很大，淨增僅594張對應期指張數街貨，反映好友對反彈市亦非常謹慎，料未成為淡友反殺誘因，即市支持好先看25200，約在25200至25500附近上下爭持，仍以挑戰250天線為目標。

撰文：經濟通市場組

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