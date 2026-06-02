異動股 | 李寧高開逾4%，獲NBA巨星居里加盟計劃設個人品牌專賣店

李寧(02331)現價升4.4%，報19.74元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅11%。該股成交約161萬股，涉資3185萬元。

據外媒報道，NBA巨星居里（Stephen Curry）昨日與李寧簽訂協議，旗下個人品牌「Curry Brand」將加盟至李寧。協議包括「Curry Brand」未來將與李寧共同開發籃球裝備、運動休閒服飾及高爾夫系列商品等等。李寧未來將在美國與中國陸續設立Curry Brand專賣店，居里經理人Jeff Austin近日也已完成最後談判程序，雙方合作正式拍板。不過目前合約總額及相關細節條款仍未對外公開。

居里在去年11月結束與Under Armour 13年的合作後一直都在向外尋求新的合作機會，世界各大體育品牌都在爭取合作。報道指，居里最終選擇落戶李寧，主因他透過代言李寧的勇士隊友Jimmy Butler，以及Dwyane Wade，在他們身穿的李寧裝備上都感到舒適以及高性能。

撰文：經濟通市場組

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