美團 | 首季經調整虧損近50億人幣仍勝預期，獲大行唱好股價飆逾半成可再吼？

美團(03690)公布業績，首季盈轉虧錄經調整虧損49.7億元人民幣，仍好於市場預期，收入則按年升5.6%至約910億元人民幣。管理層認為外賣行業競爭將逐步回歸理性，並將持續加大人工智能(AI)方面投入。美團績後獲大行唱好，股價今早（2日）飆逾半成，已由低位連續急彈兩日，可否再吼？

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首季盈轉虧錄經調整虧損49.7億人幣 收入按年升5.6%

美團公布，截至2026年3月31日止首季淨虧損68.27億元人民幣，而對上一年同期純利100.57億元人民幣。期內經調整虧損錄得約49.7億元人民幣，去年同期錄經調整盈利109.49億元人民幣。期內收入910.39億元人民幣，按年升5.6%；毛利259.7億元人民幣，跌19%。經調整EBITDA虧損錄30.49億元人民幣，去年同期經調整EBITDA錄123.02億元人民幣。

集團首季核心本地商業業務分部收入按年增長0.1%至641億元人民幣。經營虧損為20億元人民幣，而於2025年同期的經營溢利為135億元人民幣，該分部的經營虧損率為3.2%，而2025年同期的經營利潤率為21.1%。經營溢利及經營利潤率轉為負數，主要由於毛利率下降，以及由於為在激烈的競爭中提升用戶交易活躍度與黏性以及加強品牌影響力而不斷調整業務策略導致與用戶激勵、推廣及廣告相關的開支增加。另新業務分部的收入按年增長21.3%至270億元人民幣，經營虧損由2025年第一季的23億元人民幣收窄至2026年同期的21億元人民幣，經營虧損率由10.2%同比改善2.4個百分點至7.8%。

美團指，第一季度加速推進AI布局，全面提升面向消費者和商家的服務能力。集團的「智能掌櫃」已服務超過70萬家餐飲商戶，服務對象包括全國及區域連鎖品牌。集團的「數字員工」已為全行業超過30萬家服務零售商戶提供支持。對於酒店商戶，推出專門的AI解決方案「既白」，並已在低星及高星酒店得到充分驗證。展望2026年剩餘時間，將以提升用戶體驗、全鏈路賦能商戶、對生態系統進行戰略投入為抓手，鞏固各業務板塊的競爭優勢。集團將堅持審慎穩健經營，追求高質量增長，同時加速AI在物理世界與數字世界的深度融合，驅動各業務效率提升。

王興：行業競爭將逐步回歸理性 AI助手「小美」將接入騰訊元寶

美團首季經調整虧損收窄至49.68億元人民幣，較去年第四季的150.8億元人民幣虧損大幅縮減67%，亦好於市場預期的68.3億元虧損。首席執行官王興在業績電話會上表示，內地監管部門整治下，外賣行業價格戰正在降溫，非理性競爭較上季度明顯緩和。他強調，美團外賣業務仍吸引大批新用戶，反映消費者認可平台的綜合服務能力及可靠度，而非單純依賴價格刺激。王興相信，隨著監管持續引導，行業競爭將逐步回歸理性，美團有信心保持營運效率的領先優勢，確保長期穩固的競爭力。若競爭環境保持理性，加上第二季旺季效應，預期外賣業務每單單位經濟效益(UE)將明顯優於首季，長期UE會回歸合理水平。

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在人工智能布局方面，美團持續加大投入。王興透露，繼升級美團AI助手「小團」後，另一AI助手「小美」與騰訊(00700)「元寶」的合作將於近期上線。屆時，用戶可直接在「元寶」中輸入需求，通過「小美」調用外賣等本地生活服務，實現一站式無縫交易體驗。王興指，未來除了服務消費者(To C)和商家(To B)，服務AI Agent(To A)正變得愈來愈重要。

據了解，美團於4月開放測試新一代大模型LongCat-2.0-Preview，總參數規模突破萬億，訓練及推理全程依託國產算力集群完成。基於LongCat，美團先後升級了「小團」、「小美」等AI應用，幫助用戶完成高複雜度、跨場景的決策。王興表示，美團將AI視為鞏固護城河、創造新價值的戰略機遇，並將持續迭代AI Agent及大模型能力。他強調，美團在本地生活領域擁有更完整的業務覆蓋、更全面真實的商戶信息和用戶評價，以及更可靠的履約體系，相信能為用戶提供最好的AI驅動本地生活服務體驗。

瑞銀：首季經調整經營虧損勝預期 予目標價128元

瑞銀發表研究報告指，美團第一季業績表現符合預期，收入按年增長6%，主要受惠於外賣補貼減少帶動佣金率改善。經調整經營虧損收窄至41億元人民幣，優於市場預期的70億元人民幣虧損，主要來自核心本地商務分部表現，維持「買入」評級，目標價128元。按業務分部來看，核心本地商務收入按年微增0.1%，扭轉自第三季以來的負增長趨勢，經營虧損20億元人民幣，優於市場預期的45億元人民幣虧損。新業務收入按年增長21%，主要受惠於雜貨零售和海外Keeta業務的穩健增長，經營虧損收窄至21億元人民幣，優於市場預期的26億元人民幣，主要由於Keeta效率改善。

瑞銀指，在外賣競爭方面，儘管監管部門持續調查外賣競爭情況，相信行業將繼續從增長轉向優化用戶經濟效益。雖然市場對夏季旺季可能重燃競爭保持謹慎，但預期補貼水平將較去年為低。管理層指，儘管補貼更為審慎，但仍持續獲得新用戶並改善核心用戶的購買頻率。在用戶經濟效益方面，瑞銀估算假設到店業務毛利率約25%，美團外賣業務第一季每單虧損約1元人民幣，較市場預期的1.3元人民幣虧損為佳，相比阿里巴巴(09988)每單虧損2.8元人民幣。在到店業務方面，管理層觀察到核心類別穩健增長，儘管抖音加快推出獨立應用抖生生並加大補貼力度。在新業務方面，經調整經營虧損的改善顯示美團審慎擴張和卓越營運能力，特別是在小象超市和Keeta業務。

花旗：核心本地商務將於次季重返盈利 升目標價至113元

花旗則指，美團第一季業績表現優於預期，競爭環境改善及補貼合理化，加上季節性順風，預期外賣業務單位經濟效益將於第二季恢復盈虧平衡。連同穩定的到店業務利潤率，核心本地商務將於第二季重返盈利，較此前預測提前，將目標價由110元上調至113元，維持「買入」評級。該行認為最激烈的競爭已經過去，這將讓美團專注於推動人工智能應用和產品改進，同時應對宏觀經濟和競爭動態。預測第二季總收入按年增長10.7%至1016.5億元人民幣，其中核心本地商務和新業務分別按年增長5.7%和23%至691億元和326億元人民幣。核心本地商務營運利潤轉為32億元人民幣，新業務營運虧損23億元人民幣，集團調整後營運利潤和淨利潤分別為8.93億元和6.33億元人民幣。

野村稱，美團第一季收入符合預期，經調整經營虧損顯著優於市場預期，主要受惠於外賣業務的強勁執行力及新業務虧損控制改善，維持「中性」評級，目標價維持92元。外賣業務成為近期盈利上升的最大來源。根據管理層透露，第一季外賣收入估計按年下跌7%，主要由於補貼導致平均訂單價值下降。「美團閃購」方面，估計收入按年增長23.6%，經營虧損按季收窄至約5億元人民幣，較第四季10億元人民幣虧損有所改善。管理層預期第二季虧損將因618促銷活動而按季擴大，但仍會嚴格控制在第四季水平以下。

大和：外賣業務盈利能力拐點料早於預期 升目標價至112元

大和指，美團首季收入符合預期，最終盈虧表現理想，較市場共識高出約30%，主要受到外賣業務虧損收窄快於預期所帶動。隨著競爭對手之間的行業補貼趨向理性，預計外賣業務的盈利能力拐點將早於預期到來，預示第二季有望實現盈利，並在競爭維持穩定的情況下，邁向可靠的2026年收支平衡路徑。美團到店、酒店及旅遊業務維持集團穩定利潤池，板塊利潤率或已見底。與此同時，新業務在首季的虧損少於預期，全年虧損亦有望降低。儘管中東局勢存在不確定性，但美團在沙特阿拉伯等核心市場的補貼正常化加快，加上海外擴張更具紀律性，均支持了新業務的虧損受控。因應外賣業務更強勁的單位經濟效益(UE)修復，將美團2028年每股盈利預測上調7%，但將2027年每股盈利預測下調18%以反映新業務投資遞延，重申「買入」評級，12個月目標價由110元上調至112元。

中信里昂表示，美團第一季收入符合預期，經調整息稅前利潤超出預期。公司採取紀律性補貼策略，雖然放緩收入增長，但顯著減少虧損。美團認為外賣行業競爭正在緩和，訂單組合隨著平均訂單價值回升而改善。單位經濟效益預期在第二季大幅改善，受惠於季節性順風。預期核心本地商務收入將按年增長約6%，並在第二季回復約50億元人民幣利潤，而新業務虧損維持在約24億元人民幣，維持「優於大市」評級，目標價維持120元。隨著競爭緩和，外賣單位經濟效益應可進一步改善並恢復盈利能力。

黃瑋傑：業績改善惟股價回升阻力重重 應用場景較窄AI賦能有限

（黃瑋傑）

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，美團首季收入910億元人民幣，比市場預期908億只多了約2億，不過虧損比預期小。之前美團外賣、到店及酒旅業務都面對不同競爭對手，外賣面對阿里巴巴旗下餓了麼及京東(09618)，到店及酒旅則面對抖音，加上很積極出海，在中東、巴西擴展業務，以及發展美團閃購等新業務要「燒錢」，故市場之前擔心其虧損會持續甚至擴大，今次業績則可見沒進一步惡化，虧損收窄，可說處於業績改善階段，但留意不是立即轉勢，改善速度有多快及改善幅度有多大料主導其未來股價表現。而從股價技術走勢來看，上周四（5月28日）才穿底，創72.25元年內新低，現在穿底後反彈，上面同樣5線壓頂，其中50天線83元及100天線86.5元，都是未來回升的阻力位，最高的250天線則處於102元，惟短期應不會重返該位置。

而對於美團加大AI方面投入，黃瑋傑指，美團之前公布了資本開支，與其他科技巨頭一樣也有明顯增加，但自己對此較有保留，因阿里、百度(09888)及快手(01024)等在大模型方面的應用場景較闊，美團則離不開與零售有關。內地4月零售銷售只升0.2%，若消費意欲低，就算AI賦能零售也未必因此買多很多，外賣亦一樣，不會因有AI而食多幾餐，以美團核心業務的場景，AI對其賦能有限。雖然很多公司都能利用AI提升營運效率，降低經營成本，但如何令收入大幅增長才最重要，看不到美團有相關數據可作為催化劑。另外，大行其實很久以前已給予美團120至130元目標價，既然已看錯那麼久，料繼續偏離市價，因市場不願給予如此高估值，現時宜先看其股價走勢有否改善。

美團半日升7.73%收報84.3元，連升3日，累積升幅15%，成交60.88億元。多隻科技股也急升，騰訊升7.75%報469.8元，阿里升5.29%報129.3元，京東升4%報116.9元，百度升2.87%報132.8元，快手升3.01%報47.94元，網易(09999)升0.15%報195.5元，嗶哩嗶哩(09626)升5.24%報150.6元，小米(01810)升1.74%報29.22元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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