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異動股 | 騰訊盤中股價急升，外媒指微信AI助手接近推出

02/06/2026

異動股 | 騰訊盤中股價急升，外媒指微信AI助手接近推出

 

　　騰訊(00700)現價升5.64%，報460.6元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅8.38%。該股成交約2095萬股，涉資94.22億元。

 

　　英國《金融時報》報道，騰訊即將在微訊上推出AI助手（AI agent），預計將涵蓋了從即時通訊、社交媒體到叫車和支付等各種功能，最快可能在本月發布。

 

　　報道引述消息人士指，騰訊希望先在一小部分外部用戶中測試該AI助手，隨後才再分階段推廣，但此前仍要先進一行內地合規流程，因此仍未正式確定上線日期。據指，該AI助手會以聊天框形式在微信主螢幕上出現，用家可在螢幕上向右滑動來移出聊天框，然後輸入指令，AI助手就可以自動存取微信數百萬個小程式。

 

消息：騰訊在擴大運算能力上面臨資金壓力

 

　　消息又指，騰訊內部已將是次AI助手列為最高策略重點，管理層希望新AI助手在各方面都至臻完善，但騰訊沒有在美國出口禁令實施前囤積英偉達的晶片，而國內晶片供應仍然緊張，故如何獲得足夠的運算能力來支援大規模部署仍面臨挑戰，此外騰訊能否在短期內產生足夠的收入來彌補這筆費用亦是一大疑問。

撰文：經濟通市場組

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