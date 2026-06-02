港交所與阿斯塔納國際金融中心及阿斯塔納國際交易所簽MOU，加強與中亞市場互聯互通

港交所(00388)宣布，已分別與負責哈薩克阿斯塔納國際金融中心（AIFC）策略發展的AIFC管理局及旗下的阿斯塔納國際交易所（AIX）簽署兩份合作備忘錄，以加強協作並提升香港與中亞之間的資本市場互聯互通。

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港交所與AIFC於大宗商品市場展開合作

根據與AIFC管理局簽署的合作備忘錄，港交所將推進氣候轉型、減碳及綠色金融等領域的合作，包括可持續航空項目的開發、融資及落實；雙方亦將於大宗商品市場的交易及生態圈發展等方面展開合作，並支持早期採礦項目的融資活動。

與AIX合作拓展跨境上市機遇，推動股票雙重上市

在與AIX的合作備忘錄下，兩家交易所將合作拓展跨境上市機遇，推動股票雙重上市（包括主要上市及第二上市），以及債務證券在雙方交易所跨境上市。雙方亦將建立定期溝通機制，了解市場發展趨勢，並評估進一步的業務合作機會。

陳翊庭：推動與更多「一帶一路」市場互聯互通

港交所集團行政總裁陳翊庭表示，很高興與AIFC管理局及AIX簽署合作協議，與中亞區內其中一個最具活力的金融中心加強聯繫，並進一步推動與更多「一帶一路」市場互聯互通。中亞在全球大宗商品及可持續發展領域的重要性持續提升，這次的多方合作將有助全球發行人及投資者開拓新機遇。透過與AIX探索兩地跨境上市，以及與AIFC管理局在綠色金融及大宗商品領域展開合作，可進一步鞏固香港交易所作為市場互聯互通橋樑的角色，同時支持香港與中亞的資本雙向流動。

AIFC管理局管理委員會主席Bakhtiyar Tleubekov表示，今次與港交所簽署這份合作備忘錄，標誌著中亞與亞太區金融及可持續發展生態圈互聯互通的重要一步。將推動區內於碳市場、綠色金融、可持續航空及創新風險管理方案等領域的協作，結合各方專業優勢，並促進跨區域標準、知識交流及投資機會。

AIX行政總裁Assel Mukazhanova表示，很高興與港交所簽署合作備忘錄，是加強兩家交易所合作的重要里程碑。兩地市場在促進跨境資本流動、加強中亞與亞洲主要金融中心之間的聯繫，以及為發行人和投資者創造新機遇方面有龐大發展潛力。隨著AIX持續發展成為區內資本市場平台，與港交所建立合作關係有助與國際市場融合，以及交流專業知識、創新和最佳市場實踐，並有助鞏固兩地之間經濟與投資的聯繫。

撰文：經濟通採訪組

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