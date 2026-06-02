新能源車 | 比亞迪上月銷量回升，零跑交付破8萬創新高，新能源車股追落後邊隻最值博？

內地新能源車企先後公布5月銷售數據，其中比亞迪(01211)結束連續八個月銷量下滑走勢，5月銷量按年增0.3%，按月增19%，海外銷售突破16萬輛，創歷史新高。零跑汽車(09863)則以單月銷量逾8萬輛刷新紀錄，而蔚來(09866)、理想(02015)、小鵬(09868)上月銷量均超過3萬輛。隨著大市今日（2日）急升逾600點重上二萬六關，積弱多時的新能源車股亦乘勢追落後，普遍急彈逾半成，惟昨日（1日）已飆逾8%的零跑僅再升2.8%，當中哪一隻最值博？

（比亞迪官網截圖）

比亞迪5月銷量按年升0.3%按月增19% 花旗：料次季錄得強勁業績

比亞迪公布，5月汽車銷量約38.3萬輛，按年回升0.26%，結束連續八個月下滑走勢，按月則增19.3%，其中出口新能源汽車16萬輛，創歷史新高，按年增80.7%，佔整體銷售比重41.9%。今年首5個月累計銷量約140.5萬輛，按年跌20.3%。另5月總產量約38萬輛，按年升8.8%，首5個月產量約141萬輛，跌21.27%。

花旗發表研究報告指，比亞迪5月銷量達38.3萬輛，超出市場預期，預期公司將錄得強勁的第二季業績、收入結構改善及每周訂單增強，因此開啟30日正面催化劑觀察，維持「買入」評級，目標價142元。花旗假設第二代刀片電池的等效電動車月產量在3月、4月及5月分別為2萬、6萬及11萬輛，這意味比亞迪新舊車型（第一代與第二代電池技術）相關的月度國內銷量比例從3月的8比1大幅改善至5月的1比1。若進一步計算出口銷售，這將大幅提升比亞迪電動車第二季及下半年的盈利可見度。展望6月及7月，隨著比亞迪每月新增電動車產能4萬至5萬輛，預期其新舊電動車比例將進一步改善至6月的0.5倍及7月的0.2倍。公司目前約40萬輛的國內庫存清理壓力將通過獲得額外6至8個月的清理窗口而得到緩解。

理想5月交付按年跌18%按月跌2% 中信里昂：料今年核心銷售動能放緩

理想汽車2026年5月汽車交付新車33350輛，按年跌18.4%，按月跌2.2%。截至今年5月31日，理想汽車歷史累計交付量約170.28萬輛。5月公司發布並開啟交付全新理想L9，理想L系列車型進入新一輪換代周期。全新理想L9 Livis發布兩周內累計訂單超過1萬台。展望6月，公司將舉辦專場技術發布會，深度講解車機交互、基座模型、輔助駕駛、系統Agent和自研芯片等能力，並將於月底發布全新一代理想L8五座旗艦SUV。

中信里昂指，理想汽車面臨產品線疲弱、庫存去化及新興業務支出增加等挑戰，預期持續時間將比此前預期更長，將其目標價由140元降至68元，但維持「優於大市」評級，對公司長期產品線建設保持信心。理想L9系列在推出兩周內獲得超過1萬張確認訂單，其中90%選擇Livis版，凸顯客戶對理想汽車技術產品的偏好。隨著L8 Livis預計於第二季末推出，預期更高毛利車型將提升整體產品組合，並帶動2026年總銷售達到43.41萬輛。另公司將於第三季在中東及中亞推出其L系列，並於下半年在歐洲推出i6，加速海外布局。然而，鑑於其進入較晚及來自中國OEM海外競爭加劇，預期這將在短期內對海外毛利率及費用構成壓力，長期回報預計於2027年實現。由於預期理想2026年核心銷售動能放緩，將收入及盈利預測分別下調54%及124%。

蔚來5月交付按年增62%小鵬跌4% 零跑交付增81%再創單月新高

蔚來5月交付3.77萬輛汽車，按年增長62.3%，按月增28.4%。截至2026年5月31日，蔚來累計交付量達114.8萬輛。於2026年至今交付約15萬輛，按年增68.7%。5月15日，智能雙艙大五座旗艦SUV樂道L80正式上市，並於5月16日開啟交付。5月27日，科技行政旗艦SUV蔚來ES9正式上市，並於5月28日開啟交付。至於小鵬，5月共交付新車逾3.2萬輛，按月增長4%，按年則跌4%。

零跑汽車5月份共交付81569架車，按年增長81%，按月增14%，再創單月交付量新高。累計首5個月，零跑交付超過26.31萬架，按年增49.6%，A10為5月最大增量來源，單月交付超過2萬輛，B01與B10全球累計銷售量則突破20萬輛，旗艦車型D19在5月新增訂單持續破萬。零跑Lafa5將於6月在香港車展發布，並陸續登陸全球28個國家。

（零跑汽車網頁截圖）

持有吉利、吉利銀河、領克及極氪的吉利汽車(00175)5月純電動汽車銷量為7.6萬輛，按年跌19%；插電式混動汽車銷量為5.6萬輛，按年增32%；兩者合共13.3萬輛，按年跌3.4%，按月跌1.6%。另小米(01810)汽車5月交付量持續超過3萬輛。

溫鋼城：比亞迪靠出口有政治風險或僅升至103元 零跑較值博先看46元

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城指，市場之前對新能源車股預期較保守，現階段見銷售數字稍為好轉，股價遂追落後，而整體市況亦處於追落後格局。比亞迪今日升幅也較大，已回升至逾96元，可能有機會挑戰100元阻力，但難望升至早前高位113元。若有貨可繼續持有，待升至100元再看上升動力是否足夠，若成功突破或可上望103元，惟應難進一步挑戰250天線約106元。雖然比亞迪新能源車出口一直一馬當先，未來相信也以海外市場為增長動力，但政治上風險會較大，尤其歐洲、日本、北美等成熟市場，不是怕直接與當地車廠競爭，只怕當地政府出招抵制，故股價預期只升至100至103元，始終其最大市場仍是中國內地，民眾一般消費也不太積極，何況買車，而比亞迪汽車動輒賣20幾萬元，不似零跑汽車10萬、8萬也有交易。

溫鋼城稍為看好零跑，指零跑汽車很多時以「平靚正」見稱，單月交付8萬幾部，同比增長逾八成，銷量確實不錯。撇除毛利率，相比蔚來單月銷量只有3萬幾部，小鵬及理想銷量普通，零跑明顯跑出，短期若揀買新能源車股，似乎零跑較有值博率，短期阻力位約46元，該處剛處於橫行區頸線及100天線，若企穩46元則可挑戰51元，即4、5月份的浪頂浪底位置；若銷售方面消息繼續向好，進一步上升也不出奇。除了銷量方面帶來上升動力，亦見零跑每股盈利正穩步上升，2025年已由虧轉盈，市場預期今年盈利增長達幾倍，之前股價下跌有些超賣，可考慮吸納。

新能源車股今日普遍造好，比亞迪升6.61%收報96.75元，零跑升2.82%報43.76元，小鵬升6.2%報72元，蔚來升8.34%報49.12元，理想升5.72%報61.9元，小米則升3.13%報29.62元。傳統車股表現較差，吉利跌0.79%報18.76元，廣汽(02238)升1.14%報2.67元，長汽(02333)跌0.38%報10.61元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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