《魚缸博客》「資產負債表衰退」又係咩新term？香港有無機會要面對？

博客其實都係一個幾好學嘅人，特別中意經濟學，因為佢解釋咗人類嘅行為、分析人類嘅心理。

最近博客認識一位經濟學家叫辜朝明，現任野村綜合研究所主席研究員、早稻田大學兼任教授。其實係台灣人，但又係日本長大。有趣嘅係，學院派經濟學家唔係好睇得起佢，實驗派經濟學家又覺得論述好空洞，但佢講嘅嘢又應驗晒係我地目前嘅經濟情況。

佢提出一個論述叫「資產負債表衰退」（英語：balance sheet recession），講單來講，就係當經濟下行時候，企業或者家庭嘅資產價格下跌，而呢啲企業或者家庭普遍地償還債務以增加儲蓄，而不是消費或投資，進而導致經濟成長放緩或下降，發生經濟衰退。

呢個概念來會計學101入面嘅「資產負債表」，如果資產價格跌破購買該資產所產生的債務的價格時，則權益必須為負，意味住消費者或企業無力償債；係恢復償付能力之前，該實體將專注於償還債務。

用人話講，當經濟下行，央行放水，市場上好似多咗好錢，但其實錢並不一定拎去投資或者消費，因為經濟下行普遍人們都係負債當中，企業或者市民傾向會「儲多個錢」，或者拎錢優先去還債，所以就跌入一個毀滅漩渦，越唔消費／投資，經濟越差，直到大部分人還晒債務，先會再次向上爬。

辜朝明以「日本失落三十年」同埋「2008年美國財務危機」做例子，兩者都有共同類似情況，就係企業負債情況嚴重，日本就算行「負利率」都對經濟起唔到咩刺激作用，因為不論企業定係家庭，公司債或者物業按揭都令到市民唔敢消費投資；而2008年雷曼事件之後，美國嘅儲蓄大幅成長，但住宅和非住宅投資均大幅下降，2008年第一季度至2009年第四季度之間下降約5600億美元。

近期又多咗好多人再提及辜朝明嘅「資產負債表衰退」論述，因為近期香港好多企業都面對緊債務問題，同一時間「香港人」都負擔緊30年嘅房貸，雖然目前香港經濟尚算穩定，而且外匯儲備充足，一時三刻唔會有太大問題，但如果當香港都要面對「資產負債表衰退」的話，其實已經無機會補救，只能夠等個周期完成先可以慢慢爬返出來。

對於博客來講，可能以前食開牛扒，而家要食兩餸飯囉。

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