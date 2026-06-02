  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

《魚缸博客》「資產負債表衰退」又係咩新term？香港有無機會要面對？

02/06/2026

《魚缸博客》「資產負債表衰退」又係咩新term？香港有無機會要面對？

 

　　博客其實都係一個幾好學嘅人，特別中意經濟學，因為佢解釋咗人類嘅行為、分析人類嘅心理。

 

　　最近博客認識一位經濟學家叫辜朝明，現任野村綜合研究所主席研究員、早稻田大學兼任教授。其實係台灣人，但又係日本長大。有趣嘅係，學院派經濟學家唔係好睇得起佢，實驗派經濟學家又覺得論述好空洞，但佢講嘅嘢又應驗晒係我地目前嘅經濟情況。

 

　　佢提出一個論述叫「資產負債表衰退」（英語：balance sheet recession），講單來講，就係當經濟下行時候，企業或者家庭嘅資產價格下跌，而呢啲企業或者家庭普遍地償還債務以增加儲蓄，而不是消費或投資，進而導致經濟成長放緩或下降，發生經濟衰退。

 

　　呢個概念來會計學101入面嘅「資產負債表」，如果資產價格跌破購買該資產所產生的債務的價格時，則權益必須為負，意味住消費者或企業無力償債；係恢復償付能力之前，該實體將專注於償還債務。

 

　　用人話講，當經濟下行，央行放水，市場上好似多咗好錢，但其實錢並不一定拎去投資或者消費，因為經濟下行普遍人們都係負債當中，企業或者市民傾向會「儲多個錢」，或者拎錢優先去還債，所以就跌入一個毀滅漩渦，越唔消費／投資，經濟越差，直到大部分人還晒債務，先會再次向上爬。

 

　　辜朝明以「日本失落三十年」同埋「2008年美國財務危機」做例子，兩者都有共同類似情況，就係企業負債情況嚴重，日本就算行「負利率」都對經濟起唔到咩刺激作用，因為不論企業定係家庭，公司債或者物業按揭都令到市民唔敢消費投資；而2008年雷曼事件之後，美國嘅儲蓄大幅成長，但住宅和非住宅投資均大幅下降，2008年第一季度至2009年第四季度之間下降約5600億美元。

 

　　近期又多咗好多人再提及辜朝明嘅「資產負債表衰退」論述，因為近期香港好多企業都面對緊債務問題，同一時間「香港人」都負擔緊30年嘅房貸，雖然目前香港經濟尚算穩定，而且外匯儲備充足，一時三刻唔會有太大問題，但如果當香港都要面對「資產負債表衰退」的話，其實已經無機會補救，只能夠等個周期完成先可以慢慢爬返出來。

 

　　對於博客來講，可能以前食開牛扒，而家要食兩餸飯囉。

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02442

怡俊集團控股

45.600

異動股

01810

小米集團－Ｗ

29.620

異動股

02800

盈富基金

26.320

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02442 怡俊集團控股
  • 45.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 29.620
  • 02800 盈富基金
  • 26.320
  • 01399 銳信控股
  • 0.560
  • 00005 滙豐控股
  • 147.200
股份推介
  • 02618 京東物流
  • 13.570
  • 目標︰$16.00
  • 01898 中煤能源
  • 13.050
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 26.580
  • 目標︰$28.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 29.920
  • 目標︰$36.50
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.450
  • 目標︰$5.74以上
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 481.600
  • 00100 MINIMAX-W
  • 667.500
  • 00981 中芯國際
  • 81.950
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 130.900
  • 00992 聯想集團
  • 26.580
報章貼士
  • 06613 藍思科技
  • 28.700
  • 目標︰$32.00
  • 06088 FIT HON TENG
  • 9.070
  • 目標︰$11.00
  • 02269 藥明生物
  • 35.140
  • 目標︰$40.00
熱炒概念股
即時重點新聞

02/06/2026 17:30  《盤後部署》騰訊飆一成恒指重上兩萬六，北水走勢有異難言科技股已見底

02/06/2026 16:50  《本港經濟》本港今年4月零售業總銷貨價值314億元，按年升8.6%，遜預期

02/06/2026 16:02  光大證券料港股下半年有機會再試今年高位，下半年恒指目標28000點

02/06/2026 18:35  《新股上市》首鋼朗澤(02553)暗盤收高1.08倍，每手賺3140元

02/06/2026 14:03  李家超：將與哈薩克達成43份備忘錄及合作協議，明年首季開通阿拉木圖直航航班

02/06/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入22.23億元，買中芯沽騰訊

02/06/2026 09:02  【大行炒Ｄ乜】美團績後大行目標變動不大，花旗狠削老鋪黃金目標四成

02/06/2026 16:28  《財資快訊》美電穩報7.8381，隔夜拆息較上日微軟至2.05%

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

香港樓市 | 長實趙國雄：香港樓市正走出谷底，「跌嘅機會已經睇唔到」新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

李家超：將與哈薩克達成43份備忘錄及合作協議，明年首季開通阿拉木圖直航航班新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

光大證券料港股下半年有機會再試今年高位，下半年恒指目標28000點新文章
品味生活
生活
人氣文章

快樂退休．曾智華

公職人員加薪可拉Curve？ 新文章
人氣文章

智城物語．方展策

AI代理吞噬軟件產業？Anthropic示警SaaS公司有破產風險！揭開SaaS護城河被AI填平的殘酷真相！
人氣文章

港是港非．李慕飛

網約車發牌背後的市場角力與政策考慮
DIVA CHANNEL
人氣文章

愛情求生指南．Yuen Cheung

婚姻的清醒與沉溺：心軟的那一刻，才是答案
人氣文章

先行入手．Onki Chan

法國元祖級Quiet Luxury！Carven憑甚麼再度成為巴黎時裝精的心頭好？
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

光環與畫框之間：當明星拿起畫筆，我們該看見甚麼？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
室內中暑危機｜兩種高危病人最易被忽略！必睇長者酷暑降溫四招新文章
人氣文章
健康警號｜研究揭夜尿次數過多，死亡風險暴增148%
人氣文章
名人保養｜51歲佘詩曼公開7大養顏法，超勤力護膚1件事日做3次新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/06/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/06/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/06/2026 01:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/06/2026 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/06/2026
香港樓市 | 長實趙國雄：香港樓市正走出谷底，「跌嘅機會已經睇唔到」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

狠人特朗普，有權用到盡

02/06/2026 15:29

大國博弈

定期存款 | 中銀香港特選客戶7個月港元定存高達2.9厘，星...

01/06/2026 17:12

貨幣攻略

中東戰火 | 伊朗戰火91天，美伊達成延長停火備忘錄5點共識

29/05/2026 09:17

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區