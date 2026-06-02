異動精選 | 英偉達新晶片推升聯想破頂，宇樹上市獲批機械人同業股價揚
02/06/2026
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
02/06/2026
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
更多財經熱話
2026-06-02
2026-06-02
2026-06-02
2026-06-02
2026-06-02
2026-06-02
2026-06-02
2026-06-02
2026-06-02
延伸閱讀
02/06/2026 17:30 《盤後部署》騰訊飆一成恒指重上兩萬六，北水走勢有異難言科技股已見底
02/06/2026 16:50 《本港經濟》本港今年4月零售業總銷貨價值314億元，按年升8.6%，遜預期
02/06/2026 16:02 光大證券料港股下半年有機會再試今年高位，下半年恒指目標28000點
02/06/2026 18:35 《新股上市》首鋼朗澤(02553)暗盤收高1.08倍，每手賺3140元
02/06/2026 14:03 李家超：將與哈薩克達成43份備忘錄及合作協議，明年首季開通阿拉木圖直航航班
02/06/2026 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入22.23億元，買中芯沽騰訊
02/06/2026 09:02 【大行炒Ｄ乜】美團績後大行目標變動不大，花旗狠削老鋪黃金目標四成
02/06/2026 16:28 《財資快訊》美電穩報7.8381，隔夜拆息較上日微軟至2.05%
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/06/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/06/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/06/2026 01:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/06/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N