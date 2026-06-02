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恒指升640點收報26038連破多條平均線，成交3738億，騰訊乘AI突破迎爆發

02/06/2026

恒指升640點收報26038連破多條平均線，成交3738億，騰訊乘AI突破迎爆發

 

 

　　昨晚一度傳出伊朗將暫停與美國談判消息，美國總統特朗普隨即在社交媒體發文指與伊朗的談判仍在快速推進中，帶動美股三大指數破頂。亞太區股市今早普遍回落，但港股受惠阿里(09988)、騰訊(00700)及美團(03690)等重磅股升勢，恒指在大成交加持之下愈升愈急，連破多條主要平均線包括10天線（約25499）、20天線（約25864）、50天線（約25734）及250天線（約25675）兼收復兩萬六，並於接近最高位收市，恒指全日收報26038，升640點或2.5%。恒生中國企業指數收報8762，升255點或3%。恒生科技指數收報5199，升234點或4.7%。主板成交近3738億元，港股通淨流入22億元。

 

　　據英國《金融時報》報道，騰訊(00700)即將在微訊上推出AI助手，預計將涵蓋了從即時通訊、社交媒體到叫車和支付等各種功能，最快可能在本月發布。騰訊股價迎大爆發，股價全日大升10.46%領漲藍籌，報481.6元；其他傳統科網股亦揚眉吐氣，美團(03690)績後升9.27%，報85.5元，京東集團(09618)升6.85%，報120.1元，阿里(09988)升6.6%，報130.9元，快手(01024)漲5.24%，報48.98元，百度(09888)升4.34%，報134.7元。

 

　　李寧(02331)據報與NBA巨星居里簽署10年代言合約，早段股價炒高6%至逾20元，結果全日倒跌2.8%，報18.37元。

 

　　比亞迪(01211)公布5月交付數據，環比升幅顯著，全日收升6.61%，報96.75元，理想汽車(02015)升5.72%，報61.9元，老鋪黃金(06181)則跌2.95%，報527元。

 

　　信達生物(01801)跌2.53%，報78.85元，神華(01088)跌2.2%，報46.2元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

撰文：經濟通市場組

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