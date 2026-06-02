光大證券料港股下半年有機會再試今年高位，下半年恒指目標28000點

光大證券國際表示，今年上半年恒指最高曾見28000點的水平，及後受中東局勢影響回落，但在內地經濟基本面向好，以及在估值回落下，料港股下半年有機會再試今年高位。2026下半年指數最高目標，恒指為28000點；科指為6000點；上證指數為4500點。

光大證券國際證券策略師伍禮賢（左）、 光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻（右）（吳仲賢攝）

該行指出，內地經濟今年開局良好，首季GDP錄得按年增長5%，其中對外貿易、國內消費均有良好表現，固定資產投資亦出現底部回穩跡象。此外，內地物價表現改善，CPI呈現按年漲幅擴大趨勢、首季GDP與名義GDP差距縮窄，這些均反映內地消費情緒處於改善之中。內地經濟首季表現，將強化投資市場對全年實現經濟增長目標信心，此對港股下半年走勢具較為正面影響。

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，港股自2024年1月份以來形成大型反彈浪的走勢在上半年延續，地緣政治因素對此輪反彈浪產生路徑影響，但並未改變此趨勢。

他指出，經歷近月的回落後，目前恒指預期市盈率再度回落至僅略高於過去5年均值水平。在內地經濟向好的大基本面之下，港股有望重回估值向上修復走勢。同時，現時外圍市況走勢強勁，以及內地股市有望繼續在下半年走出創新高行情，將有望帶動港股回升。

他提及，上半年人民幣匯率走勢強勁，部分反映國際投資者對中國資產升值潛力的樂觀看法。同時，上半年整體北水繼續呈現穩步流入狀態，因此未來資金流向將進一步增加港股流動性的深度，此亦與該行在6個月前的預期一致。

該行認為，港股下半年有機會再試年內新高。同時，港股在上半年波幅遠未達至過去20年波幅均值，下半年港股波幅或將有所擴寬，但在經濟向好、估值落後、資金流入等多重因素影響之下，港股下半年繼續維持在大型上升通道中運行的趨勢料將不變。

下半年港股推薦人工智能及創新醫藥板塊，看好兆易創新及信達生物

光大證券國際表示，回顧2026年上半年，全球市場在複雜的政經局勢中尋找平衡，焦點集中於美國聯儲局審慎的減息步調、地緣政治對供應鏈的衝擊，以及人工智能由概念轉化為實質盈利的進度。展望下半年，市場處於「變局當前」的關鍵期，若美國減息預期持續降溫，具備實質基本面與防禦性的資產將脫穎而出。2026年下半年可考慮以「變局當前 多元自主」三大投資主題作資產配置：內地與香港股票市場；美國人工智能板塊；高評級債券。

對於港股，上半年該行推薦中資金融、智能科技、能源有色、本地金融等四大板塊表現出色，平均累計最大回報超過30%，遠勝同期大市表現。下半年除了可繼續適當關注以上板塊外，亦可重點關注人工智能、創新醫藥、電力設備、內需消費等新的四大板塊。當中人工智能、創新醫藥分別受惠 AI應用處於爆發期，以及出海進展理想；至於電力設備、內需消費則分別受到能源加速轉型，以及消費信心復甦所帶動。

伍禮賢表示，在重點選股方面，在人工智能板塊中，看好兆易創新(03986)，目標價為800元，以及鴻騰精密(06088)目標價為10元；在創新醫藥板塊中，看好信達生物(01801)，目標價為90元，以及藥明康徳(02359)，目標價為140元；在電力設備板塊中，看好東方電氣(01072)，目標價為38元，以及中廣核電力(01816)，目標價3.6元；在內需消費板塊中，看好百勝中國(09987)，目標價為370元，以及農夫山泉(09633)，目標價為48元。

上調現貨金價下半年目標價至每盎司5600美元

美匯指數在上半年表現堅挺，主要受惠於美聯儲審慎的政策立場。隨著市場預期減息機會可能延後至2027年，美匯指數預計在下半年於96.3至100.5水平徘徊，走勢趨於中性。由於美聯儲局領導層更替，及利率決策透明度增加，美元大幅飆升的空間受限，這為非美貨幣提供了喘息機會。同時，在全球不確定性加劇下，黃金作為多元配置的避險核心地位不可動搖。地緣政治風險與通脹不確定性將繼續推動金價，該行上調現貨金價2026年下半年的目標價至每盎司5600美元。

光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻表示，預期美聯儲下半年減息意欲謹慎，投資者應注重組合的韌性。對於人民幣，該行維持中性偏好的看法，隨著中國經濟結構優化，人民幣在國際貿易與儲備中的信心正逐步提升。展望下半年，人民幣將在變局中維持韌性，預計離岸人民幣在2026年下半年有望返回6.7水平，可成為分散美元風險的精選貨幣之一。

對下半年原油價格走勢持中性看法

該行表示，對2026年下半年的原油價格走勢持中性看法。受美伊戰事影響及霍爾木茲海峽通行受阻，原油供應轉為緊張，但該行認為油價走勢主要受消息面主導，地緣政治衝突的升溫引發市場對供應鏈中斷的擔憂，從而為油價帶來階段性的刺激與反彈動力。然而，在缺乏持續利好基本面的支撐下，這些政治因素帶來的升幅或較短暫。預計紐約期油下方將在每桶67.8美元見支持。能源板塊波動性將因國際政治角力而增加，在資產配置上應保持審慎。

撰文：經濟通採訪組

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