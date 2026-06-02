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香港樓市 | 長實趙國雄：香港樓市正走出谷底，「跌嘅機會已經睇唔到」

02/06/2026

　　長實(01113)執行董事趙國雄表示，香港樓市過去幾年已經歷了大調整，香港樓市現正慢慢走出谷底，經濟亦逐步復甦，特別是特區政府正全力推動香港成為全球資產管理中心，目前成效已經顯現。

 

香港樓市 | 長實趙國雄：香港樓市正走出谷底，「跌嘅機會已經睇唔到」

（柳英傑攝）

 

　　他指出，香港已超越瑞士成為全球資金匯聚中心，財富正由西方逐漸轉移到東方。香港現正進入財富傳承的年代，香港作為資產管理中心，大量家族辦公室進駐，正有力推動香港經濟復甦，所以現在無論投資香港樓市或其他資產，都是一個非常好的時機。

 

　　他強調，「樓市大升的機會未講得實，但跌嘅機會就已經睇唔到啦。」郭子威表示，今年1月至4月的一手市場相當活躍。去年首六個月一手成交約8000多宗，而今年前5個月已接近11000宗，預計上半年整體成交量較去年同期大幅增加約三成。

 

　　他又指，超級豪宅市場表現更為突出，億元以上豪宅方面，去年1至4月成交約37宗，今年同期已超過90宗，增幅超過1.5倍；成交總金額亦由去年同期的約60億元，大幅上升至今年首四個月的接近120億元，平均每宗接近2億元，反映有實力的買家對香港高端物業的需求非常強烈，亦印證資金正持續流入香港市場。

 

長實21 BORRETT ROAD第二期命名為應天，涉66伙，另下周三招標16伙

 

香港樓市 | 長實趙國雄：香港樓市正走出谷底，「跌嘅機會已經睇唔到」

（柳英傑攝）

 

　　長實旗下半山豪宅項目21 BORRETT ROAD第二期今日（2日）命名為應天，提供66伙單位。

 

　　長江實業營業經理陳詠慈表示，項目第二期提供66伙單位，其中60伙為分層單位，實用面積由1875平方呎至2193平方呎，戶型涵蓋三房及四房單位。項目另設少量特色大宅，其中兩套頂層連天台大宅，實用面積分別為2911平方呎及3022平方呎，屬五房三套戶型，另設有私人游泳池；此外，一樓另設4伙連前庭特色大宅，實用面積由1800平方呎至2112平方呎。

 

　　另外，項目今日推出售樓說明書及銷售安排，下周三（10日）招標16伙單位，包括上述20樓8號及10號兩伙頂層連天台特色單位，以及14個標準分層單位，分別為11樓、15樓及16樓全層，以及17樓08號及09號單位。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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