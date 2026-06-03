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美股 | 標指罕見九連漲，邁威爾科技狂飆三成

03/06/2026

　　美股三大指數周二（2日）續創收市新高，標指受AI板塊盈利增長及美伊地緣政治風險降溫，首次收報7600點之上，連續第九個交易日上漲，追平自1995年以來最長的連漲紀錄。

 

　　道指收市升228.91點，或0.45%，報51307.79點；標指升9.82點，或0.13%，報7609.78點；納指升7.09點，或0.03%，報27093.9點。費城半導體指數則在晶片股領升下全日抽高5.9%。

 

　　大市破頂主要受AI相關企業強勁的盈利增長預期所驅動。同時，美伊談判代表達成初步協議將停火延長60天並啟動核計劃談判，大幅紓緩市場對地緣政治風險的擔憂。

 

　　邁威爾科技(US.MRVL)與慧與科技(US.HPE)雙雙暴漲，Alphabet(US.GOOGL)則因宣布巨額融資而逆市受壓。

 

　　英偉達行政總裁黃仁勳看好邁威爾科技成為下一家萬億美元市值企業，刺激股價爆升逾32%。另一方面，慧與科技受惠於企業對AI伺服器的強勁需求，第二財季收入創新高，帶動其股價飆升近20%。

 

　　Alphabet股價逆市下挫3.8%，成為拖累納指升幅的主要原因。為應付未來龐大的AI基礎設施投資需求，公司宣布將透過發售股票籌集最多800億美元資金。此次股權融資計劃中，包括了巴郡透過私人配售方式注資的100億美元。

 

　　其他科技重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)升1.9%，英偉達(US.NVDA)跌0.7%，Meta(US.META)跌0.5%，蘋果(US.AAPL)升2.9%，微軟(US.MSFT)跌4.2%，亞馬遜(US.AMZN)跌1.8%。

 

日圓跌近160水平

 

　　美匯指數在99點附近窄幅上落，日內基本持平。美元兌日圓維持在159.6至159.9的高位區間震盪，匯價走勢受制於160大關的強大阻力，日內升0.1%。歐元兌美元匯率受技術面與地緣政治因素交織影響，目前維持在1.163至1.165區間窄幅震盪，盤中基本持平。

 

　　國際金價整體維持窄幅上落的格局。紐約期金報每盎司4516美元，升幅0.2%。現貨金價格報每盎司4484美元，微升0.1%。

 

　　國際油價整體走勢持續反覆向上。紐約期油上揚1.5%，報每桶93.62美元；而布蘭特期油亦同步錄得1%的升幅，報每桶95.97美元。

撰文：經濟通國金組

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