  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

開市Go | 美國職位空缺高企，比特幣重挫，首鋼朗澤國際認購不足

03/06/2026

要聞盤點

 

1、美股周二（1日）三大指數再創收市新高，標指受AI板塊盈利增長及美伊地緣政治風險降溫，首次收報7600點之上。道指收市升228.91點，或0.45%，報51307.79點；標指升9.82點，或0.13%，報7609.78點；納指升7.09點，或0.03%，報27093.9點。

 

2、美國4月職位空缺數意外增加73.1萬個，總數達到761.8萬個，是2024年5月以來最高，亦高於預期的688萬個，表明勞動力市場仍具韌性，不過招聘數量下降41.9萬至511.6萬，招聘率跌至3.2%。

 

3、歐元區5月份通脹率自2023年以來首次突破3%，進一步鞏固市場對歐洲央行下周加息的預估。

 

4、英偉達CEO黃仁勳預測網絡晶片公司Marvell Technology將成為下一間市值達到1萬億美元的企業，該股應聲創下26年來最大漲幅。

 

5、受伊朗戰爭及Strategy拋售比特幣影響，過去24小時內近15億美元加密貨幣被強制平倉，比特幣跌至兩個月最低。

 

6、特朗普政府制裁伊朗最大加密貨幣交易所及其他三家實體，施壓德黑蘭達成結束戰爭的協議。

 

7、高盛表示，美國柴油庫存降至2003年以來最低，今年8月恐面臨供應危機。

 

8、期權市場定價顯示，市場對人民幣未來一年進一步上漲的預期達到2011年以來的最樂觀水平。

 

9、根據彭博對中國乘聯分會初步數據的計算，特斯拉中國5月批發銷量按年增長39.4%。

 

10、信和置業牽頭發展的將軍澳日出康城海瑅灣I，加推128伙，包括68伙海景2房戶，並首度推出8伙園景平台特色戶，安排於6月6日開售。

 

焦點股

 

比特幣ETF概念：南方比特幣(03066)、三星比特幣(03135)、博時比特幣(03008)
　 - 　比特幣價格急跌至兩個月最低

閱文集團(00772)
　- 　斥4億人幣購藝畫開天28%股權，持股升至近60%

山東黃金(01787)
　- 　擬近20億人幣售東海證券部分股權，公允價值變動或損失7億人幣

中遠海能(01138)
　- 　逾64億人幣建造4艘液化天然氣船舶，料2029年起交付

稀美資源(09936)
　- 　擬折讓19.5%先舊後新配股，淨籌5.37億元購礦及擴大產能

範式智能(06682)
　- 　昨向中證監申請H股全流通，涉9.5%股權

汽車股：比亞迪(01211)、吉利(00175)、理想(02015)
　- 　中國乘聯分會初步數據顯示，5月份新能源乘用車批發銷量同比增長超過11%

博泰車聯(02889)
　- 　夥平安資本擬購通信芯片開發商控股權，訂意向備忘

中國電信(00728)
　- 　斥3億人幣參與設立基金，投資量子信息科技企業及項目

首鋼朗澤(02553)
　- 　公售超購1420倍惟國際發售認購不足，暗盤仍升逾1倍，今日掛牌

 

油金報價

 

紐約期油上升0.65%，報94.37美元/桶

布蘭特期油上升1.04%，報96.77美元/桶

黃金現貨下跌0.20%，報4479.09美元/盎司

黃金期貨下跌0.29%，報4506.70美元/盎司

【你點睇？】香港超越瑞士成為全球最大跨境財富管理中心，你認為最主要原因是？你認為本港未來能否長期維持該領先地位？ ► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02513

智譜

1,472.000

異動股

00368

德合集團

1.420

異動股

00012

恒基地產

29.700

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02513 智譜
  • 1,475.000
  • 00368 德合集團
  • 1.380
  • 00012 恒基地產
  • 29.700
  • 09926 康方生物
  • 101.900
  • 08315 新都酒店
  • 0.170
股份推介
  • 02618 京東物流
  • 13.180
  • 目標︰$16.00
  • 01898 中煤能源
  • 13.200
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 26.100
  • 目標︰$28.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 29.220
  • 目標︰$36.50
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.380
  • 目標︰$5.74以上
人氣股
  • 01347 華虹半導體
  • 151.600
  • 00992 聯想集團
  • 26.100
  • 00700 騰訊控股
  • 466.400
  • 00100 MINIMAX-W
  • 678.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 127.000
報章貼士
  • 03690 美團－Ｗ
  • 80.400
  • 目標︰--
  • 02018 瑞聲科技
  • 48.220
  • 目標︰$54.00
  • 02510 德翔海運
  • 8.860
  • 目標︰$9.60
熱炒概念股
即時重點新聞

03/06/2026 15:00  《異動股》快手仍挫4%，據報可靈AI正進行首輪融資估值逾1400億元

03/06/2026 14:53  【ＡＩ】千問宣布向第三方Agent、Skill開放，瑞幸、蜜雪冰城、東航等首批接入

03/06/2026 13:52  【定期存款】港元定存加息戰升溫，滙豐「獎賞錢」定期存款3個月期加至2.655厘，星展銀行新資金衝上3厘

03/06/2026 13:53  【ＡＩ】DeepSeek首輪融資據報擬籌500億元，騰訊、寧德或成最大外部投資者

03/06/2026 13:42  《寶島股市》台股收升近2%，衝上四萬六報46459點，高盛將台股評級上調至超配

03/06/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入22.23億元，買中芯沽騰訊

03/06/2026 09:14  【大行炒Ｄ乜】德銀削李寧目標價，花旗恢復追蹤醫藥股

03/06/2026 11:37  《財資快訊》美電軟報7.8365，隔夜拆息較上日微軟至2.06%

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 港元定存加息戰升溫，滙豐「獎賞錢」定期存款3個月期加至2.655厘，星展銀行新資金衝上3厘新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

哈根達斯 | FOCUS | 檸茶跨界雪糕，豪賭「醬香拿鐵」奇跡新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

李寧 | 獲NBA巨星居里代言股價反下挫，大行力撐可否趁低吸？新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

香港快運飛行套票｜兩套來回韓國機票$672起！首爾、大邱、釜山、濟州全韓國航線適用新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

亂世．買乜股
人氣文章

陶冬天下．陶冬

股市站到資本主義中央
DIVA CHANNEL
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

日本威士忌深度遊：走進福岡朝倉 SHINDO LAB，探索百年老字號如何重寫威士忌想像
人氣文章

Fashion Feature

Gucci營收大跌如何求生：Demna掌舵後能讓品牌再度引領潮流？！
人氣文章

先行入手．Onki Chan

法國元祖級Quiet Luxury！Carven憑甚麼再度成為巴黎時裝精的心頭好？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
心臟問題｜醫生曾心肌梗塞前2大先兆，靠2招半年減44磅15年無復胖
人氣文章
從一杯奶茶開始的成長課 | 寵愛一生 同遊科學園2026新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/06/2026 16:04
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/06/2026 16:04
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/06/2026 16:04
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/06/2026 15:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章生財有道03/06/2026
定期存款 | 港元定存加息戰升溫，滙豐「獎賞錢」定期存款3個月期加至2.655厘，星展銀行新資金衝上3厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火第96天，革命衛隊空襲美軍第五艦隊總部

03/06/2026 09:15

中東戰火

狠人特朗普，有權用到盡

02/06/2026 15:29

大國博弈

定期存款 | 中銀香港特選客戶7個月港元定存高達2.9厘，星...

01/06/2026 17:12

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區