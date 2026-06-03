開市Go | 美國職位空缺高企，比特幣重挫，首鋼朗澤國際認購不足

要聞盤點

1、美股周二（1日）三大指數再創收市新高，標指受AI板塊盈利增長及美伊地緣政治風險降溫，首次收報7600點之上。道指收市升228.91點，或0.45%，報51307.79點；標指升9.82點，或0.13%，報7609.78點；納指升7.09點，或0.03%，報27093.9點。

2、美國4月職位空缺數意外增加73.1萬個，總數達到761.8萬個，是2024年5月以來最高，亦高於預期的688萬個，表明勞動力市場仍具韌性，不過招聘數量下降41.9萬至511.6萬，招聘率跌至3.2%。

3、歐元區5月份通脹率自2023年以來首次突破3%，進一步鞏固市場對歐洲央行下周加息的預估。

4、英偉達CEO黃仁勳預測網絡晶片公司Marvell Technology將成為下一間市值達到1萬億美元的企業，該股應聲創下26年來最大漲幅。

5、受伊朗戰爭及Strategy拋售比特幣影響，過去24小時內近15億美元加密貨幣被強制平倉，比特幣跌至兩個月最低。

6、特朗普政府制裁伊朗最大加密貨幣交易所及其他三家實體，施壓德黑蘭達成結束戰爭的協議。

7、高盛表示，美國柴油庫存降至2003年以來最低，今年8月恐面臨供應危機。

8、期權市場定價顯示，市場對人民幣未來一年進一步上漲的預期達到2011年以來的最樂觀水平。

9、根據彭博對中國乘聯分會初步數據的計算，特斯拉中國5月批發銷量按年增長39.4%。

10、信和置業牽頭發展的將軍澳日出康城海瑅灣I，加推128伙，包括68伙海景2房戶，並首度推出8伙園景平台特色戶，安排於6月6日開售。

焦點股

比特幣ETF概念：南方比特幣(03066)、三星比特幣(03135)、博時比特幣(03008)

- 比特幣價格急跌至兩個月最低

閱文集團(00772)

- 斥4億人幣購藝畫開天28%股權，持股升至近60%

山東黃金(01787)

- 擬近20億人幣售東海證券部分股權，公允價值變動或損失7億人幣

中遠海能(01138)

- 逾64億人幣建造4艘液化天然氣船舶，料2029年起交付

稀美資源(09936)

- 擬折讓19.5%先舊後新配股，淨籌5.37億元購礦及擴大產能

範式智能(06682)

- 昨向中證監申請H股全流通，涉9.5%股權

汽車股：比亞迪(01211)、吉利(00175)、理想(02015)

- 中國乘聯分會初步數據顯示，5月份新能源乘用車批發銷量同比增長超過11%

博泰車聯(02889)

- 夥平安資本擬購通信芯片開發商控股權，訂意向備忘

中國電信(00728)

- 斥3億人幣參與設立基金，投資量子信息科技企業及項目

首鋼朗澤(02553)

- 公售超購1420倍惟國際發售認購不足，暗盤仍升逾1倍，今日掛牌

油金報價

紐約期油上升0.65%，報94.37美元/桶

布蘭特期油上升1.04%，報96.77美元/桶

黃金現貨下跌0.20%，報4479.09美元/盎司

黃金期貨下跌0.29%，報4506.70美元/盎司

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