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盤前攻略｜美股小升再破頂，港股突發強勢料先挑戰26200阻力

03/06/2026

　　美國4月份JOLTS職位空缺升至761.8萬個，高於預期的688萬個亦創近兩年來新高。美股市場同時關注美伊局勢，美國總統特朗普表示以色列與黎巴嫩已同意停止攻擊。上述消息支撐美股市場造好，但Google母公司Alphabet的大規模集資計劃令股東憂慮會削弱部分技術護城河，股價挫4％拖累納指表現。但三大指數依舊維持升幅創新高，道指升228點報51307，納指升7點報27093，標普升9點報7609。

 

盤前攻略｜美股小升再破頂，港股突發強勢料先挑戰26200阻力

（Shutterstock圖片）

 

*中概股造好，惟ADR追不及港股升勢*

 

　　中概股普遍造好；阿里巴巴升4.32％報130.82美元，拼多多升1.08％報88.18美元，京東升3.64％報30.15美元，百度升3.26％報136.72美元，網易升1.20％報124.75美元，萬國數據升3.94％報36.91美元，金山雲升2.78％報13.70美元，小鵬升4.01％報17.89美元，理想升6.12％報15.43美元，蔚來升0.50％報6.01美元，貝殼升0.29％報17.23美元，禾賽升8.14％報21.66美元。

 

　　ADR較港股個別發展；騰訊(00700)ADR較港股低1.84％，折合472.7港元；小米(01810)ADR較港股低0.85％，折合29.4港元；美團(03690)ADR較港股低1.62％，折合84.1港元；友邦(01299)ADR較港股高0.26％，折合82.3港元；滙控(00005)ADR較港股高1.37％，折合149.2港元；港交所(00388)ADR較港股低0.26％，折合409.4港元。

 

*好友心滿意足牛證街貨大減*

 

　　昨晚夜期跌95點報25853，較現貨低水185點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25993，跌31點，恒指料開市升跌不過百點。

 

　　外圍仍正衡量美伊戰事情況，儘管受Google集資消息影響，但市場對中東局勢依舊偏向樂觀，帶動美股破頂。港股方面亦傾向樂觀，昨日騰訊領軍下恒指大升逾600點，意外修復26000，為大市打下強心針。參考恒指牛熊證街貨分布，上日強勢上殺報仇後，牛倉明顯心滿意足，全倉淨減2136張對應期指張數街貨，新開25300-35399位置部署不多；相對被殺熊友馬上向上退守，但26100至26199淨增736張應期指張數街貨至1214張，一躍成為最多新增及最重貨區，距離現貨位僅約100點，預計市況維持強勢能輕鬆屠肥熊，初步估計恒指上方先以26200即約百天線附近為即市阻力，下方支持先見25800，觀望今日資金面能否繼續配合升勢。

 

撰文：經濟通市場組

 

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