李寧 | 獲NBA巨星居里代言股價反下挫，大行力撐可否趁低吸？

李寧(02331)近日與NBA巨星史提芬居里(Stephen Curry)簽下10年代言協議，與其個人品牌「Curry Brand」建立合作夥伴關係，範圍涵蓋籃球、運動休閒服飾及高爾夫系列商品等。李寧上日股價先升後倒跌近3%，今早（3日）更急插逾半成低見17.09元。大行對李寧簽約居里看法正面，其中高盛認為長遠利好品牌建設，但短期內額外費用加上仍然疲弱的銷售復甦趨勢可能拖累利潤率復甦路徑，予目標價26.7元，可否趁低吸納？抑或轉吼其他體育用品股？

（李寧官網截圖）

NBA巨星居里與李寧簽訂十年代言合約 總價值逾4億美元

據《ESPN》在官網引述消息人士報道，NBA金州勇士隊球星史提芬居里近日與李寧簽訂一份為期10年的代言協議，旗下個人品牌「Curry Brand」將加盟李寧。協議包括「Curry Brand」未來將與李寧共同開發籃球裝備、運動休閒服飾及高爾夫系列商品等，居里還將能夠簽下運動員加入該品牌。李寧未來將在美國與中國陸續設立Curry Brand專賣店。而據ESPN名記Shams Charania報道，居里與李寧的代言合約總價值超過4億美元，居里曾拒絕了來自其他品牌更豐厚的報價。

居里在去年11月結束與安德瑪(Under Armour)13年的合作後一直都在向外尋求新的合作機會，世界各大體育品牌都在爭取合作。報道指，居里最終選擇落戶李寧，主因他透過代言李寧的勇士隊友Jimmy Butler，以及Dwyane Wade，在他們身穿的李寧裝備上都感到舒適以及高性能。

大摩：具戰略正面意義並可提振投資情緒 予目標價26元

大摩發表研究報告指，李寧與史提芬居里簽署了長期代言合約，並與Curry Brand建立合作夥伴關係，範圍涵蓋籃球、高爾夫及生活方式產品 。若李寧今年能實現高單位數的收入增長目標，簽約Curry及Curry Brand將被視為明確的戰略正面因素，並可提振投資情緒。而Curry Brand計劃隨時間簽下更多運動員，其運作模式可能與李寧的「Way of Wade」系列相似。李寧2012至13年簽約韋德(Dwyane Wade)，其後韋德於2019年從NBA退役，李寧則於2018年續簽長約，自此該系列一直是李寧籃球業務的重要組成部分，佔該板塊銷售額約三分之一。

大摩稱，2025年籃球產品佔李寧總銷售額17%，低於2022年的29%，反映中國籃球需求疲軟。相信公司或尋求利用Curry系列不僅復甦籃球類別，還通過跨類別擴展來增強李寧整體品牌。然而，受4月和5月銷售趨勢平淡影響，下調指引的風險增加。由於線下渠道折扣加深，可能對上半年毛利率造成輕微壓力。預期李寧短期股價表現仍將受需求及定價驅動，維持「增持」評級，目標價26元。

（Shutterstock圖片）

高盛：長遠利好品牌建設 惟短期或拖累利潤率復甦路徑

高盛則指，李寧宣布與史提芬居里達成里程碑式合作夥伴關係，雖然合約條款的具體細節尚未正式披露，但一些新聞報道表明該交易可能為期10年，予目標價26.7元及「買入」評級。該行指，在產品及渠道規劃方面，李寧將涵蓋居里個人品牌的產品開發、渠道擴張和全球布局。產品路線圖將從籃球和高爾夫開始，並將擴展到生活方式和訓練領域。在渠道方面，公司指居里品牌產品將在常規店舖中銷售，並計劃在產品線成熟時在中國和美國推出獨立的居里專賣店。財務影響及近期趨勢方面，公司預計今年不會有收入貢獻，因為雖然產品規劃已經開始，但完整的產品矩陣通常需要15至18個月。

高盛目前預計李寧的廣告及推廣費用在2026年將達到銷售額的12%；計算顯示每增加0.5個百分點的廣告及推廣比率將拖累淨利潤3至4%。2026年之後，合約成本將按年攤銷。高盛認為這對品牌建設長期有利，但短期內，額外費用加上仍然疲弱的銷售復甦趨勢可能會拖累利潤率復甦路徑。積極方面，這證明李寧在籃球領域的強勁實力並帶來新的商業機會，而居里的知識產權將提升全球品牌知名度。

黃偉豪：與居里合作長遠利好兼業績有改善 近17元可吸中線上望22至23元

（黃偉豪）

胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪認為李寧仍可吼，但宜再等等，一方面與居里的合作長遠屬正面，惟對於股價短期刺激可能已反映，實際對業務的幫助也未那麼快體現，故等一等再部署可能較好。而除了今次合作外，從李寧之前業績可見其整體表現正在改善，特別是經營現金流持續有改善，故對其中長線看法不太差，但這要更多配合，特別要留意內地經濟方向，畢竟李寧屬內需消費類股份，若內地經濟仍麻麻，就好似近一兩個月會拖累內需股回落，所以要有些耐性並要看中線。其實，李寧跌至17元附近，從估值角度來看不貴，但操作或持有部署上與科技類、AI股很不同，短期可能繼續跑輸個別板塊股份。

黃偉豪續指，安踏也不差，但要看投資者想揀多品牌或單一品牌的體育用品股，安踏屬多品牌方向，李寧則較單一，各有各的好處，安踏多品牌分散於不同領域，故股價相對穩定，但李寧有國潮憧憬，而論估值兩者差不多，若想部署安踏可先看3月低位約73元能否守住，若守得住才部署會較好，李寧則可於17元邊吸納，中線上望大概22至23元。

李寧半日跌6.1%收報17.25元，連跌兩日，累計跌幅8.73%，成交3.67億元。其他體品股亦普遍下跌，安踏(02020)跌2.48%報74.7元，特步(01368)跌0.22%報4.47元，361度(01361)跌1.01%報4.91元，滔搏(06110)跌2.39%報2.86元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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