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日清食品︰因成本上升對日本進口產品加價5至7%，今年毛利目標錄中單位數增長

03/06/2026

　　日清食品(01475)早前公布，截至2026年3月31日止首季純利達1.22億元，按年增長11.3%。集團董事長兼首席執行官安藤清隆表示，2025年受全球原料成本上升影響，尤其是油價大幅上漲，香港更成為全球汽油最貴的地區之一。因此，集團決定對部分日本進口產品調整價格，漲幅控制在5%至7%之間，受影響產品包括日本製造的「出前一丁」及「日清咚兵衛烏冬」等。他強調，香港及內地本地製造的產品目前並無任何調價計劃。

 

日清食品︰因成本上升對日本進口產品加價5至7%，今年毛利目標錄中單位數增長

日清董事長兼首席執行官安藤清隆（柳英傑攝）

 

　　安藤清隆指出，若消費者對今次調價接受程度理想，未來或會逐步擴大調價範圍，但現階段公司會優先透過成本管理來吸收壓力，而非全面提高售價。

 

今年毛利目標錄得中單位數增長

 

日清食品︰因成本上升對日本進口產品加價5至7%，今年毛利目標錄中單位數增長

（柳英傑攝）

 

　　他表示，日清的核心業務仍以香港及內地為主，雖然集團已逐步拓展至韓國、台灣、澳洲、越南等地，但目前仍以中港市場為重心，採取「先穩固核心、再向外擴張」的策略。

 

　　同時，安藤清隆透露，集團未來的整體經營策略將聚焦三大方向：一是產品高端化，推出更高單價、更優質的產品系列，提升高端產品的銷售佔比；二是多品類發展，除即食麵外，將陸續推出冷凍食品、薯片、飲料等新品類，豐富產品線；三是品牌活化，透過香港限定聯名、卡通合作以及與海洋公園等機構合作，讓品牌形象從「便宜伴手禮」升級為「收藏級香港紀念品」。

 

　　他預期，集團2026年毛利目標錄得中單位數增長。

 

面對原料價格上漲，集團仍有望維持毛利率

 

　　在成本控制方面，安藤清隆指出，集團積極透過自動化生產及大灣區布局來有效控制成本，即使面對原料價格上漲，仍有望維持毛利率。他以珠海新廠為例，指新廠新增約5萬平方米，連同現有工廠總面積將達13萬平方米，成為大中華區最大工廠之一，進一步提升供應鏈效率。

 

　　他強調，集團大部分原料均來自粵港澳大灣區，並盡量自製原料以降低對外採購的依賴。目前中國及日本工廠的原料供應均十分充足，不會出現短缺情況。集團目標是在第三季前維持現有售價，其後將視乎情況再作調整。

 

　　至於併購方面，安藤清隆強調，集團對併購及新業務採取非常積極、主動的態度，每月均會討論潛在項目，只要符合條件便會推進。

 

撰文：經濟通採訪組

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