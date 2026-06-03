銀行股 | 美國加息預期升溫，滙控渣打曾齊破頂，邊隻較值博？

美國4月份職位空缺增幅遠超預期，創近兩年最高水平，勞動力市場韌性支撐加息預期，滙控(00005)及渣打(02888)今日（3日）曾齊逆市升逾1%，分別高見148.8元及218元破頂。另外，據報滙控正大力重振香港投資銀行業務，行政總裁艾橋智等高層親自爭取客戶；渣打則有管理層正隨港府商貿代表團出訪中亞，與哈薩克開發銀行等簽署合作備忘錄，開拓跨境業務機遇。兩隻股份看來都不太受近日市況波動影響，哪一隻較值博？

（AP圖片）

美國4月JOLTS職位空缺超預期 勞動力市場韌性支撐加息預期

美國勞工統計局昨日（2日）公布的職位空缺與勞動力流動調查(JOLTS)報告顯示，截至4月底，職位空缺數增加73.1萬個，總數達到761.8萬個，是2024年5月以來最高，遠高於預期的688萬個。期內裁員和解僱人數減少19.2萬至169.2萬，裁員率由1.2%降至1.1%。這一組合數據表明，即便企業正在應對伊朗戰爭引發的能源成本上升壓力，勞動力市場仍具韌性。

數據發布後，市場對美聯儲降息的預期進一步承壓。美聯儲官員近期已開始討論加息的可能性，而就業市場的意外走強為這一立場提供了新的支撐依據。美國10年期國債收益率隨即飆升，逼近4.46%，反映市場押注美聯儲可能因擔憂經濟過熱而將高利率維持更長時間。外匯市場則湧入強勁的美元買盤，美元指數重返99.150上方。市場下一個焦點將是周五（5日）公布的5月非農就業報告。若就業市場持續展現韌性，加上4月通膨創下三年來最快增速，市場對美聯儲將利率維持在較高水平更長時間的預期恐進一步升溫。

傳滙控正大力重振香港投行業務 艾橋智等高層親自爭取客戶

另方面，據《彭博》近日引述知情人士報道，滙控正加大力度重振其表現低迷的香港投資銀行業務，由最高管理層親自出馬爭取客戶，冀在這個競爭日趨激烈的亞洲最大金融中心重新奪回市場份額。據悉，近月來滙控行政總裁艾橋智及多名高管頻頻現身香港，親自向客戶推介交易項目。艾橋智更向大中華區重要客戶發送定制影片訊息，並要求管理團隊主動接觸涵蓋收購公司及對沖基金在內約400家核心客戶。為配合此策略，滙豐過去一年已為其中國投資銀行業務增聘超過10名銀行家，挖角對象包括摩根大通、高盛等華爾街大行。相關招聘似乎已初見成效。目前滙豐正參與約40宗香港首次公開招股(IPO)項目，相較2025年全年僅參與5宗，增幅極為顯著。

報道指，艾橋智自2024年接掌滙豐以來，大力推動改革，認為這家傳統銀行必須迅速轉型，建立更重視績效、更具競爭力的企業文化。重振香港投行業務正是其改革藍圖中關鍵一環。

滙控行政總裁艾橋智（截自滙控網頁）

渣打隨港府商貿代表團出訪中亞 與哈薩克開發銀行等簽合作備忘錄

另外，行政長官李家超正率團出訪中亞，渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀隨團訪問哈薩克前表示，中亞是「一帶一路」的重要樞紐，哈薩克作為區內核心，正積極發展基建及創新產業。香港作為國際金融中心，正好憑藉金融基建、資本市場及金融科技優勢，對接當地市場的需要，推動「樞紐對樞紐」的合作。而渣打的國際網絡廣泛，覆蓋超過七成半「一帶一路」市場，持續協助客戶拓展跨境業務。現時，渣打在哈薩克已建立穩固客戶基礎，涵蓋主權基金及國企。當地近年重點推動貿易走廊發展，並積極吸引中國企業到當地投資，尤其透過人民幣方案，與渣打推動的「走廊業務」及人民幣國際化方向高度契合，期待此行可建立更長遠的交流及共贏基礎，推動具體項目落地。

渣打今日宣布，分別與哈薩克斯坦開發銀行股份公司及杭州熱聯集團股份有限公司在哈薩克簽署合作備忘錄。相關協議旨在加強渣打與夥伴之間的合作，憑藉渣打的人民幣業務優勢，通過香港-哈薩克貿易走廊促進資金流動，並支持其融資及資金管理需求，攜手開拓跨境業務機遇。有關備忘錄由禤惠儀及兩家企業的高層代表在商貿代表團訪問中亞期間簽署。根據合作協議，渣打將透過提供全面的金融方案，包括現金管理、融資、財資及可持續金融諮詢等範疇，支持兩間企業拓展於香港－中亞貿易走廊的業務。

中金：滙控重塑業務架構聚焦優勢領域 維持目標價170.8元

中金發表最新報告指，滙控近期舉辦公司日活動，詳細介紹公司戰略及業務細節。公司2025年1月重塑業務架構，強調「雙本地全能銀行(HK、UK)+跨境業務(CIB、IWPB)」。公司表示當前已成為香港第一全能銀行、英國第一貿易銀行、亞洲第一交易銀行、亞洲第一財富管理銀行，在四大業務領域均擁有突出競爭力。而滙控在亞洲投資者研討會強調香港是全球領先的跨境財富中心，預計到2029年其跨境資產管理規模將增長約1萬億美元。公司CEO透露，自2023年以來，滙豐香港約三分之二的新零售客戶是非香港居民；恒生銀行超過50%的新客戶來自內地。

該行維持滙控盈利預測基本不變。公司交易於1.8倍/1.7倍2026年/2027年市帳率(P/B)，維持170.8元目標價不變，對應2.1倍/2倍2026年/2027年P/B，維持「跑贏行業」評級。

摩通：收緊跨境監管對金融股基本因素影響有限 重申滙控渣打等增持評級

值得一提，香港金管局近日向所有認可機構發出通函，要求銀行在開立及管理內地投資者投資帳戶時需要採取三項額外措施，包括關閉使用可疑或偽造文件開立的投資帳戶、關閉零結餘不動投資帳戶，以及對新開立投資帳戶實施更嚴格的資金來源及銀行帳戶核查要求。金管局又表示，若相關內地投資者有意在香港投資證券，銀行可引導合資格投資者使用兩地之間的合規跨境投資管道，包括跨境理財通、滬港通及深港通等。摩通認為，中國內地及香港監管機構近期收緊對證券、期貨及基金活動的跨境監管執法，雖然對香港金融股市場情緒構成負面影響，但對基本因素的實際影響可能有限。該行重申對滙控、渣打、友邦保險(01299)及富衛集團(01828)的「增持」評級。

摩通指，對於銀行股，由於收緊措施針對新來港的內地客戶，預計2025至2028年財富收入年複合增長率僅會因此分別降低0.6個百分點（滙控）、0.9個百分點（渣打）及1.7個百分點（中銀香港(02388)），對2028年集團收入的負面影響低於0.5%。事實上，隨著內地客戶將資金從網上券商轉移至合規金融機構，香港銀行及保險公司甚至可能迎來收入增長。然而，若監管進一步收緊至針對現有內地客戶，影響將更為顯著，這或會成為中期的懸念。

黃偉豪：滙控業務前景及股息仍吸引可分注吸 渣打現價不值博

（黃偉豪）

胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪表示，滙控及渣打都可考慮吸納，但若二選一會先揀滙控，因從股息角度來看滙控始終較好，升至現價仍有4厘息，惟若中長線用作收息，宜分注吸納，始終現時估值(P/B)不算特別低，但因業務前景及股息吸引，仍值得部署，譬如現階段可先買一注，之後若回到140元以下才加注會較好。

至於美國加息是否對銀行股有利，黃偉豪指，加息有機會令銀行整體成本增加，並令其吸引力降低，因加息令債息不斷上升，對收息類股份理論上較為利淡，幸好銀行股息率吸引，一般有4至5厘，故某程度上未至於太負面。而加息除令銀行成本上升之外，亦有機會令貸款息率增加，從而拉闊淨息差。雖然息口上升對銀行影響不是絕對，但股價對此反應明顯較偏向正面。若本著中長線收息心態，不用特意為滙控設定目標價，而從走勢來看則可先看152至153元。至於渣打，現價不算太吸引，距離心水買入價仍遠，非收息選擇。

滙控今日微跌0.2%收報146.9元，成交19.45億元；渣打升0.84%報217元，成交2.06億元。其他本地銀行股表現各異，中銀香港跌0.5%報47.76元，東亞(00023)升0.15%報13.8元，大新銀行(02356)升2.72%報13.62元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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