本港樓市 | 香港樓價連續16年蟬聯全球最難負擔，不吃不喝14.1年方能置業

香港樓價負擔能力連續16年位居全球榜首。根據國際公共政策顧問機構Demographia最新發表的《國際房屋負擔能力》報告，以2025年第三季數據計算，香港去年樓價收入中位數為14.1倍，意味市民須不吃不喝14.1年才能成功置業。雖然該數字較對上一年（14.4倍）進一步回落，創近13年新低，但仍為全球最難負擔的城市。

該報告統計全球96個城市的住宅樓價中位數與家庭收入中位數，用以評估各城市的樓價可負擔水平。數據顯示，香港的樓價收入比率在2025年第三季為14.1倍，較2024年的14.4倍輕微下降0.3倍，連續三年錄得下跌，並較2021年高峰期的23.2倍大幅回落近四成。分析相信，這反映過去幾年本港樓價下跌，而收入平穩上升，令比率持續收窄。

儘管差距有所縮小，香港仍以14.1倍的比率位列全球最難負擔城市之首，連續16年「奪冠」。排名第二的澳洲悉尼比率升至14倍，已幾乎追平香港；第三位是美國聖荷西，比率為11.3倍。

中文大學經濟系副教授、劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量指出，雖然香港的樓價負擔水平達14.1倍，但不宜與其他地區直接比較。他解釋，香港有完善的公屋制度，約三分一人口居於公營房屋，若將此因素納入考慮，實際樓價負擔水平應約為10倍。他認為，香港作為國際金融中心，樓價偏高屬正常現象。

撰文：經濟通採訪組

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