異動精選 | 比特幣失守六萬七關口ETF齊挫，ASCO大會告終生科板塊受壓
03/06/2026
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/06/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/06/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/06/2026 16:40
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