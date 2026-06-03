驚傳內地限制創新藥BD出海，生科行業或面臨估值風暴

上周四（28日）內地醫藥行業流傳一張截圖，指中國商務部擬在《中國禁止出口限制出口技術目錄》新增四項生物科技相關技術的出口管制，目前相關消息未被證實，不過已引發行業關注。

創新藥的研發具有投入資金大、研發周期長（通常需十年以上）、失敗風險高等特點，這些生物科技公司可以通過BD（商務拓展），即向海外大藥廠授權許可出海的方式回收大筆資金，緩解財政壓力、轉嫁研發與臨床失敗的風險，同時亦可打通「全球化」出海捷徑。專家指，若內地加強監管創新藥BD消息屬實，將對技術平台出海依賴度高的生物科技企業帶來估值壓力。

根據傳聞新規，抗體技術、小分子靶向藥技術、小核酸藥技術、細胞與基因治療技術四大生物科技前沿領域，其核心技術和技術工藝平台（指通過長期研發而累積而成的技術體系，可以持續開發多款藥物）的所有權將禁止對外轉讓。傳聞指，一家名為「邦耀」的企業將慢病毒編輯平台和IP打包出售，因其使用了國有基因庫，涉及國家基因安全，所以引起了監管注意。在消息傳出的5月28日，生科板塊普遍下挫，藥明生物(02269)當日挫近3.9%；藥明康德(02359)挫近2%；信達生物(01801)和歌禮製藥(01672)更分別挫5.2%及6.5%。

內媒引述消息指，有本土藥企在電話會議肯定了商務部約談部分藥企的消息。不過《經濟觀察報》後來引述邦耀生物公司首席執行官向宇指，邦耀生物不存在截圖中所稱的「慢病毒編輯平台」對外打包出售事項，未收到所謂「IP打包出售」的叫價或要約，也從未因截圖所述事項受到相關監管部門的約談、調查或專項關注。

麥嘉嘉：限制BD恐阻生科企業續命

永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，若之後有相關政策出台，預計對板塊內企業的影響較為分化。她解釋道，該消息針對技術平台整體打包對外轉讓，在中國境內不留使用權的極端情形，對多數常規的區域權益授權影響則比較有限；而因應新規面臨估值重定價壓力的，主要屬於是技術平台出海依賴度高、早期管線多（擁有多項研發階段的創新藥物）且尚未有自營商業化產品、強烈依賴首付款「續命」的生科企業。

麥嘉嘉續指，市場原本對於該類生科企業的估值，主要是基於其理論成長空間大，且可以透過將整個技術平台授權給海外藥廠變現，快速實現巨額里程碑付款和銷售分成，市場亦以「高天花板」、「平台型」、「海外放大器」等屬性，給予該類企業估值上的溢價。不過，一旦平台整體對外授權被限制，審批時間拉長，在授權的不確定性上升的情況下，某些企業將面臨估值大幅調整，由原本的「全球技術平台」定位下調至「多項目公司」定位。麥嘉嘉舉例，信達生物(01801)和科倫博泰(06990)便符合此類定位。

內地今年BD交易額或超1500億美元

早前信達生物與輝瑞達成戰略性全球授權及合作協議，涵蓋12個早期階段及全新腫瘤學項目，合作產品組合包括8個信達生物的早期管線及4個由輝瑞提議的全新項目，而信達生物將獲得6.5億美元首付款，並有資格收取最高98.5億美元研發、監管及商業化里程碑付款。而參考信達生物2025財年的年報，其目前正以達成全球化為目標，並將更廣泛地與全球企業進行合作和管線發展，在去年亦與多家海外企業如武田製藥、禮來共同合作。若消息屬實，該類「平台型」生科股未來發展或有變數。

內地醫藥行業數據平台《醫藥魔方》資料顯示，今年首季度中國相關交易數量及金額漲勢迅猛，首付款達36億美元，交易數量為98筆，總金額達614億美元。這一數字不僅大幅領先國外交易總金額（266億美元），更是已超過2024年全年中國創新藥BD交易總和（590億美元）。醫藥魔方預測，2026年全年中國創新藥BD交易總額有望突破1500億美元大關。

撰文：經濟通市場組記者馬本德

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