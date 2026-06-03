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李寧 | 李寧簽「咖喱」十年尚能飯否？專家指策略正確長遠利好

03/06/2026

　　近期李寧(02331)宣布與NBA巨星Stephen Curry（居里）簽約，全面合作發展其個人品牌。李寧股價昨日（3日）一度急升逾7%，但昨日收市已經倒跌，今日（4日）更曾挫近7%。香港股票分析師協會副主席曾永堅向《經濟通通訊社》表示，雖然市場對Curry年齡較大，代言的邊際效應可能逐漸減弱有所顧慮，但以商業策略而言，以國際運動巨星作為代言人進軍籃球領域路線正確，加上李寧本身潛在消費者覆蓋面較大，且能維持理想的產品定價及高毛利率，長遠仍有支持。

 

李寧 | 李寧簽「咖喱」十年尚能飯否？專家指策略正確長遠利好

 

　　居里現年38歲，是金州勇士隊的首席控球後衛，被譽為NBA史上最偉大射手，其三分球命中率穩居聯盟歷史第一，並曾四次帶領其球隊奪得NBA總冠軍。居里目前尚未宣布退役計劃，他與金州勇士隊的合約將持續到2026-27球季。

 

　　價格上，以目前12至13倍市盈率而言，當李寧股價回調到16.5元時具吸引力。不過，由於運動板塊吸引的資金較少，加上消費類股份受累於內地消費降級，未來銷售數據仍難有維持好的預期。曾永堅表示目前不著急部署李寧，可以先待內地銷售前景有明確改善，再考慮入市。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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