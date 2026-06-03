南方東英夥滙豐及OSL推出基金代幣化產品，丁晨：積極研究拓展代幣化產品種類

南方東英港元貨幣市場ETF(03053)今日（3日）正式推出非上市代幣化類別（T類），首次允許投資者以數碼代幣形式投資港元貨幣基金。

該類別採用區塊鏈技術（主要以太坊），每一個代幣代表一個基金單位，持有權及交易數據均於公共區塊鏈上記錄，提供透明且可追蹤的數碼記錄層；同時維持雙重架構，官方所有權仍由受託人及過戶處於鏈下登記冊保存，鏈上代幣則作為數碼代表及備份記錄。投資者僅可透過香港證監會持牌虛擬資產交易平台等合資格分銷商，以代幣形式進行認購或贖回。

非上市代幣化類別（T類）較上市類別帶來多項重大改變：上市類別最低投資額為每筆1181元，須透過證券帳戶於一級市場以T+1結算認購及贖回，並設有二級市場T+0交易，每年12月派息；T類則將最低投資額大幅降低至0.01元，僅可透過香港證監會持牌虛擬資產交易平台等合資格分銷商，以數碼代幣形式進行T+0即日結算認購及贖回，並取消分派。

南方東英丁晨：積極研究拓展代幣化產品種類

南方東英行政總裁丁晨表示，南方東英港元貨幣市場ETF非上市代幣化類別是公司與滙豐攜手推出的首個基金代幣化項目，亦是與持牌虛擬資產交易平台OSL(00863)達成的首個獨家戰略合作，標誌著南方東英打通傳統資產管理與數字金融的全新起點。

該項目依托滙豐成熟的金融基礎設施與託管服務，結合OSL的Web3數字資產生態，為投資者提供透明、高效、穩健且安全的資產配置新選擇，並讓優質金融服務延伸至更廣闊的鏈上用戶，是香港代幣化發展的優質實踐。未來南方東英將以此為開端，積極研究並穩步拓展代幣化產品種類，爭取將旗下更多特色ETF、大宗商品、個股等資產逐步上鏈。

滙豐伍楊玉如：未來將提供更全面數碼資產服務

滙豐香港行政總裁伍楊玉如表示，滙豐去年已推出Tokenized Deposit、Tokenized Gold及Tokenized Bond等產品，並在香港及國際市場獲得良好反應；此次與南方東英及OSL的合作是強強聯手，為投資者帶來透明、高效且符合監管要求的全新選擇，亦標誌著滙豐首次在香港為貨幣市場基金提供完善的數碼資產服務。集團未來將繼續與南方東英、OSL及整個生態圈緊密合作，全力推動金融科技創新，為本地及國際投資者提供更全面的數碼資產服務。

OSL：將與南方東英深化合作，推動代幣化與穩定幣發展

OSL集團執行董事兼首席執行官Kevin Cui表示，港元貨幣市場基金代幣化產品的推出，將優質傳統金融資產帶入數字生態，為市場注入新選擇與活力。今天的發布將會是一個新起點，OSL將繼續發揮在穩定幣支付及長遠結構化戰略布局上的核心優勢，與南方東英深化合作，共同推動代幣化與穩定幣生態發展，為行業探索貢獻扎實的創新成果。

撰文：經濟通採訪組

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