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美股 | 美伊和談一波多折，油價飆升，道指大跌620點

04/06/2026

　　美伊和平進程一波多折，雙方零星衝突不斷，刺激周三（3日．國際油價大幅反彈，令市場對通脹回升的恐懼加劇，拖累美股承壓向下。

 

　　道指收市跌620.72點，或1.21%，報50687.07點；標指跌56.1點，或0.74%，報7553.68點；納指跌239.93點，或0.89%，報26853.98點。

 

　　 美股「科技七雄」成為拖累大市的重災區，其中微軟(US.MSFT)大跌3.2%，亞馬遜(US.AMZN)及蘋果(US.AAPL)亦分別下跌2.5%及1.6%。英偉達(US.NVDA)跌3.6%，Meta(US.META)逆市升4.2%。美妝零售巨頭Ulta Beauty(US.ULTA)股價重挫4.8%。

 

　　紐約期油升2.8%，報每桶96.4美元；布蘭特期油報98.14美元，升2.2%。油價高企令市場對通脹回升的恐懼加劇，直接打擊投資者的風險胃納，拖累美股承壓向下。

 

日圓貶至160關口

 

　　美匯指數盤中維持在99.2至99.5水平穩步上揚，日內升0.3%。日圓再度面臨沉重沽壓，美元兌日圓匯率升約0.1%至160心理關口。歐元兌美元反覆受壓，報1.1598，跌0.2%。

 

　　國際金價出現顯著沽壓，現貨金下跌0.9%，報每盎司4447美元，失守每盎司4500美元關口。紐約期金亦下挫1%，報每盎司4473美元。

撰文：經濟通國金組

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