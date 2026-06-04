開市Go | 美伊再生齟齬，美儲褐皮書揭通脹升溫，段永平續掃泡瑪

要聞盤點

1、美伊和平進程依然反覆，市場憂慮和談陷入僵局，油價高企令市場對通脹回升的恐懼加劇，直接打擊投資者的風險胃納，拖累美股承壓向下。道指收市跌620.72點，或1.21%，報50687.07點；標指跌56.1點，或0.74%，報7553.68點；納指跌239.93點，或0.89%，報26853.98點。

2、美國與伊朗發生新一輪衝突，科威特和巴林也遭到德黑蘭襲擊。據報伊朗外長稱美伊溝通未中斷，但談判尚無實質進展。

3、美聯儲褐皮書顯示，近幾周就業總體穩定，絕大多數轄區經濟活動以輕微至溫和速度增長，許多地區通脹繼續上升。

4、紐約聯儲行長威廉姆斯表示，未來利率路徑無明顯方向，貨幣政策目前處於恰當位置，不太擔心高通脹持續。但達拉斯聯儲行長洛根認為，跡象表明貨幣政策沒有抑制經濟，美聯儲今年可能需要加息。

5、日本央行行長植田和男表示，央行需要繼續加息以遏制通脹，日圓兌美元在周三紐約時段跌破160。

6、美ADP「小非農」報告顯示，美國企業5月份新增崗位創2025年1月以來最高，或反映勞動力市場正在積聚動能。

7、SpaceX擬通過史上最大IPO集資750億美元，預計發行價為每股135美元，股票代碼「SPCX」，而披露文件顯示多名美國聯邦政府官員持有SpaceX或xAI的股份。

8、英偉達CEO黃仁勳向數百名來自金融機構和家族辦公室的代表發表講話，稱只有「瘋狂」的人才會質疑AI投資的回報率，因為這項技術已經創造了數萬億美元的價值。

9、繼老虎證券後，長橋證券亦提出，自6月12日起將調整存量投資者的帳戶在中國大陸境內的服務，暫停股票等所有品種的新開倉、加倉交易。

10、博通第二財季經調整後經營收入錄得221.9億美元，續創單季最高紀錄，亦優於預期，惟指引預料第三財季AI晶片銷售額160億美元，遜預期的172億美元，導致盤後股價一度瀉超過14%。

11、繼渣打銀行後，滙豐及中銀香港近日亦相繼上調港元定期存款利率，涵蓋3個月及6個月期，最高加幅達半厘。

焦點股

大模型概念：阿里(09988)、智譜(02513)、MiniMax(00100)

- 字節跳動豆包AI聊天機械人擬推付費專業版，提供軟件開發及金融分析等服務

泡泡瑪特(09992)

- 段永平再增持466萬股，涉資7.57億元，持股比例升至6.04%

ASMPT(00522)

-完成逾9億元出售美國全資附屬業務予應用材料

礦業股：中國神華(01088)、紫金礦業(02899)、江西銅業(00358)

- 據報中國加強監管海外礦業投資決策，並指定新國企協調相關交易

文遠知行(00800)、小馬智行(02026)

- 獲納入港股通標的

翰森製藥(03692)

- 自主研發GLP-1減肥注射液上市申請獲內地藥監受理

知乎(02390)

- 首季虧損收窄至850.4萬元人民幣，經調整淨利潤按年升1.47倍

富衛(01828)

- 李澤楷增持近150萬股，涉資近4498萬元，持股比例升至66.12%

比亞迪(01211)

- 與中國石化在充電網絡及產業鏈上下游展開產業與資本合作

綠葉製藥(02186)

- 擬發行1.8億美元可換股債

閱文集團(00772)

- 附屬補繳3億元人民幣稅款及滯納金

油金報價

紐約期油下跌0.59%，報95.45美元/桶

布蘭特期油下跌0.57%，報97.34美元/桶

黃金現貨上升0.44%，報4452.81美元/盎司

黃金期貨上升0.29%，報4479.92美元/盎司

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