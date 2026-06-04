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盤前攻略｜中東局勢升級美股回吐，港股跟跌殺害肥牛再下望兩萬五

04/06/2026

　　繼早前美國總統特朗普指以色列與黎巴嫩同意停火後，但以色列仍持續對黎巴嫩真主黨發動軍事行動，加上伊朗發射導彈與無人機襲擊科威特，市場憂中東局勢再次升級，油價走高，美元走強；另一邊廂，美國就業數據仍然強勁，而有聯儲官員強調今年可能應該加息。種種不利下資金挾跌美股：道指跌620點報50687，納指跌239點報26853，標普跌56點報7553。

 

盤前攻略｜中東局勢升級美股回吐，港股跟跌殺害肥牛再下望兩萬五

（Shutterstock圖片）

 

*中概、ADR齊跌*

 

　　中概股跟隨回吐：阿里巴巴跌2.76％報127.21美元，拼多多跌3.15％報85.40美元，京東跌2.45％報29.41美元，百度跌2.95％報132.68美元，網易跌1.69％報122.64美元，嗶哩嗶哩跌4.29％報17.85美元，萬國數據跌4.71％報35.17美元，金山雲跌7.01％報12.74美元，理想跌2.85％報14.99美元，蔚來跌4.33％報5.75美元，小鵬跌2.40％報17.46美元，貝殼跌1.86％報16.91美元，富途跌5.64％報96.22美元，老虎跌6.04％報4.67美元。

 

　　ADR跑輸港股：騰訊(00700)ADR較港股低2.34％，折合455.5港元；小米(01810)ADR較港股低1.35％，折合28.2港元；美團(03690)ADR較港股低1.56％，折合79.1港元；友邦(01299)ADR較港股低0.49％，折合81.8港元；滙控(00005)ADR較港股低0.10％，折合146.8港元；港交所(00388)ADR較港股低1.05％，折合405.1港元。

 

*25300牛區超肥成淡友下殺目標，下一關看25000*

 

　　昨晚恒指夜期跌179點報25312，較現貨低水321點。隔晚美元指數上揚，拖累股市表現，今早亞股有沽壓，日股、韓股齊跌逾1％。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25391，跌232點，較恒指現貨低水242點，恒指料低開逾200點。

 

　　昨日恒指急吐400點但北水淨流入187億元給予市場信心，但即使北水願意留港過夜，仍未能阻止環球股市轉弱。恒指急升又急跌，恒指牛熊證街貨亦顯得波動，參考街貨分布，急升急跌後輪商仍未有大幅新開牛區，牛區仍維持在前日急升前位置，最貼價區域仍位於25300至25399，但因已是最貼價，上日單日淨增1381張對應期指張數至1625張，成為最重貨兼最多新增區域，而全牛倉亦淨增2984張對應期指張數街貨，承接近日淡風或會增加淡友向下殺風險，有可能今日即殺就手肥牛25300至25399區域，如失守25300，則下方以25000為下一關目標。

 

撰文：經濟通市場組

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/06/2026 13:43
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