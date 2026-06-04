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異動股｜紫金、江銅挫逾3%全線礦業齊跌，據報內地擬加強管制海外礦業交易

04/06/2026

　　金礦股與有色礦業股齊跌：紫金(02899)H股現價跌3.5％，報33.04元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅4.1％。該股成交約648萬股，涉資2.14億元；紫金國際(02259)跌1.8％，報122.7元；招金(01818)跌2.2％，報20.9元；靈寶黃金(03330)跌2.8％，報15.16元；江銅(00358)跌3.3％，報37.08元；五礦資源(01208)跌3.8％，報9.41元；中國宏橋(01378)跌2.5％，報28.08元；洛鉬(03993)跌4.3％，報18.98元。

 

異動股｜紫金、江銅挫逾3%全線礦業齊跌，據報內地擬加強管制海外礦業交易

（Shutterstock圖片）

 

　　據《彭博》引述知情人士報道稱，中國已選定一家新的國有投資公司，幫助協調其海外金屬和礦業交易，國家發改委將牽頭加強對投資決策的監管。國有控股的廣岩國際投資公司將提供合規和融資支持，並參與對海外投資交易的行業整體規劃。

 

　　知情人士還稱，北京上個月在一次會議上告訴多家大型企業，政府機構將為它們的海外投資提供支持。與此同時，因為應對海外政治風險和運營挑戰的能力較弱，小型企業將面臨更嚴格的管控。出席該次會議的公司包括國內最大銅金礦商紫金礦業、最大鋼鐵生產商寶武集團。

 

　　資料顯示，廣岩國際成立於2024年12月25日，由中國五礦集團有限公司、中國金川投資控股有限公司、中核鈾業有限責任公司等共同持股。

 

　　現時，恒生指數報25410，跌222點或跌0.9％，主板成交近298億元。

 

撰文：經濟通市場組

 

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