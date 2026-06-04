比特幣 | 中東局勢升溫疊加Strategy減持比特幣創三個月低，相關ETF曾齊破底可否博反彈？

以色列仍持續對黎巴嫩真主黨發動軍事行動，加上伊朗發射導彈與無人機襲擊科威特，市場憂中東局勢再次升級，油價走高，美元走強。風險資產虛擬貨幣全線受壓，比特幣(Bitcoin，BTC)按日曾再挫逾7%低見61442.7美元，見逾三個月新低。比特幣近期跌跌不休，單周跌逾一成，除因地緣政治風險，也與傳統上兩大需求來源，包括機構大戶微策略(Strategy，US.MSTR)突然拋售及ETF連日走資有關。今早（4日）港股一眾比特幣ETF也曾齊隨幣價再跌逾7%破底，可趁低博反彈抑或仍未宜沾手？

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Strategy意外宣布減持比特幣 美國現貨比特幣ETF連續11日走資

市場除了憂慮中東局勢外，全球最大比特幣企業級持有者Strategy意外宣布減持比特幣也打擊市場信心。Strategy周一（1日）披露自2022年底以來首次出售比特幣，賣出價值約590億美元持倉中的約250萬美元比特幣，雖然拋售規模微不足道，但標誌公司在象徵意義上偏離此前奉行的「比特幣至上主義」，「永不出售」(never sell)策略。Orbit Markets聯合創辦人Caroline Mauron稱，地緣不確定性疊加市場對Strategy減持比特幣的討論，對比特幣構成重大壓力。

此外，美國現貨比特幣ETF連續11個交易日走資，《彭博》估算投資者撤資規模近35億美元。FalconX亞太區衍生工具交易主管Sean McNulty稱，倘比特幣日收或周收低於7萬美元，將會反映結構轉移而不是標題上的反應。

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Compass Point：比特幣熊市接近尾聲 花旗：市場情緒料續低迷

就比特幣最堅定的持有者也加入這輪拋售潮，美國投行Compass Point認為，這可能預示著當前加密貨幣低迷行情開始進入尾聲。Compass Point分析師Ed Engel在周二（2日）的一份報告中指，長期持有者——定義為持幣至少155天（約五個月）的人——從2月到4月期間基本上沒有動作，但最近幾周已轉為賣家。過去30天賣出的比特幣中，有26%來自那些買入價格高於90000美元的投資者。他指：「這批高位買家在整個熊市中一直表現得很堅韌，然而，隨著比特幣接近本輪周期新低，他們終於投降。高位買家的投降式拋售是周期末期熊市中非常常見的主題。這讓我們更加確信，比特幣的熊市已進入後期階段。」

不過，花旗分析師Alex Saunders在一份報告中指：「ETF資金流動是比特幣價格上漲的主要驅動力，約能解釋45%的周度回報率波動，也是追蹤投資者採用情況和投資興趣的最佳工具。近期資金流動一直為負，而美國市場結構法案（在我們看來，可能重新激發投資者興趣的潛在催化劑）獲得通過的幾率正在下降。」他還補充道：「預計市場情緒將繼續低迷，尤其是在與股市表現的背離仍然明顯的背景下，除非監管方面出現積極消息，或者出現圍繞財政狀況的『貶值交易』擔憂。」

Wolfe Research：比特幣抗通脹功能漸減 料10月底跌穿4萬美元

研究機構Wolfe Research則對比特幣維持看跌立場。此前，比特幣在觸及200日移動均線後遭到阻力，隨即下跌20%。該機構表示，這一跌勢在其預期之內，並將此前的價格反彈視為典型的熊旗形態。比特幣的走勢已與科技股及更廣泛的風險資產出現明顯背離。而比特幣作為抗通脹資產的功能已逐漸減弱，其現實應用場景也在持續萎縮。該機構認為，人工智能與半導體板塊正在吸收市場上的過剩流動性——部分半導體投資在數周內便實現了三倍漲幅，令投資者更傾向於布局該領域。

Wolfe Research在預測中延續了對比特幣四年周期規律的跟蹤分析。根據歷史上平均381天的峰谷周期以及平均79%的最大回撤幅度，該機構預計比特幣將於2026年10月底觸底，低點將跌穿40000美元。

預測市場平台看淡比特幣 80%機率跌穿6萬美元

另根據預測市場平台Kalshi最新數據，交易員認為比特幣仍有進一步下跌空間。在被部分投資人稱為「加密貨幣寒冬」的市場環境下，約有80%機率認為比特幣將再度跌破6萬美元。市場對短期走勢也抱持審慎態度。Kalshi交易員認為，比特幣跌破5萬美元的機率約為 52%。若真的跌破該關卡，將是自2024年8月以來首度見到「4 字頭」價格。

除了看空情緒升溫，投資人對比特幣在未來數月重返10萬美元的信心也明顯下降。Kalshi數據顯示，目前相關機率僅27%，遠低於5月初接近50%的水平。另一家預測市場平台Polymarket的交易員則更為保守，僅有12%的機率認為比特幣能再創歷史新高。

李偉傑：比特幣安全成疑市場信心未復 宜先看能否守穩6萬美元

（李偉傑）

天風國際李偉傑指，若想博比特幣反彈，宜先看其能否守住6萬美元，記得上一輪跌浪即2月時曾跌至6萬美元邊，跟著觸發一輪博反彈行動，之後更曾炒上8萬美元以上。先不論今次市場沽售背後原因，其實比特幣跌浪由去年10月已開始，由12萬美元一直下跌，當時發生美國原來可以充公一些犯罪份子的比特幣資產的事件，由那一刻起已動搖市場持有的信心。投資者之前本以為加密貨幣很安全沒人可取走，但事實並非如此，故跌浪由那一刻開始形成，相信要等待市場對其再有信心才可回升。

李偉傑續指，比特幣現價近6萬美元，由高位計已腰斬，確算吸引，但不宜一跌至6萬美元就急於博反彈，因直到此刻尤其發生去年10月的事件後，未敢對比特幣看得太好，可能要在低位做了橫行整固才考慮部署吸納會較安全。

比特幣ETF今早普遍繼續下挫，華夏比特幣(03042)跌4.7%收報7.82元，FA南方比特幣(03066)跌4.38%報20.54元，FA三星比特幣(03135)跌8.07%報20.04元，博時比特幣(03008)跌4.45%報4.94元，嘉實比特幣(03439)跌4.55%報7.875元。以太幣ETF亦下跌，華夏以太幣(03046)跌3.58%報4.258元，FA南方以太幣(03068)跌3.62%報7.98元，嘉實以太幣(03179)跌3.45%報4.254元，博時以太幣(03009)跌3.78%報1.374元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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