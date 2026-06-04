【跌市買D乜】高息股6月排隊除淨，博財息兼收可以點揀？

近日大市波動，本周初曾短暫重上二萬六關，跟著連續兩日下挫，打回原形，不如留意踏入6月份有多隻高息股先後除淨，涵蓋中資電訊股、電力股、油股及金融等多個傳統收息板塊，股息率普遍達5至6厘。高息股臨近除淨時，不少「食息一族」習慣提早入貨博財息兼收，當中除留意除淨及派息時間外，在選股時應緊扣企業的基本面，尤其要留意其盈利前景與派息穩定性，當中可揀哪一板塊或哪隻股份？

（華潤電力網頁截圖）

高溫天氣疊加AI算力中心電力需求 潤電及中國電力股價強勢

中資電力股近日股價表現強勢，其中華潤電力(00836)及中國電力(02380)都於下周三（10日）除淨。消息面上，國家氣候中心數據顯示，4月以來全國平均氣溫較常年同期偏高1.1℃，為1961年以來歷史同期第五高，直接拉動電力負荷提前釋放。南方電網數據顯示，5月25日至28日，其經營區域內電力負荷連續四天刷新歷史最高紀錄。國家發改委預測，今夏全國最高用電負荷將達到16億千瓦左右，較去年增加約9000萬千瓦。世界氣象組織本周二（2日）發布公報指，考慮到熱帶太平洋海水異常溫暖等因素，6月至8月出現厄爾尼諾事件的概率為80%，未來數月極端天氣出現風險隨之攀升。中信證券研報預計，高溫天氣或將推動居民用電量維持較高增速；煤價持續上行疊加夏季用電高峰期，或將帶動電價增長。

此外，AI算力中心建設催生海量電力剛需。政策層面，國家發改委、能源局、工信部、數據局早前聯合印發《關於促進人工智能與能源雙向賦能的行動方案》，推動算電協同一體化發展。數據中心正從單純的電力消費者轉變為與電網雙向互動的「超級柔性負荷」。另國際能源署(IEA)此前發布報告，認為「電力時代」已經到來。IEA預測，未來五年全球數據中心電力需求將增長一倍以上，2030年將接近當前日本全國年用電量；同時由於數據中心地理分布高度集中，美國、中國和歐洲合計約佔全球裝機總容量的82%、全球新增數據中心裝機容量的85%，將成為用電需求增量的絕大部分來源。IEA又預測，2026至2030年全球電力需求加速增長，年均增速將達到3.6%，較過去十年平均水平提升0.8個百分點，是全球整體能源需求增速的2.5倍以上；2035年全球電力需求較2025年將實現累計40%的增長。

領展全年可分派總額按年跌6.4% 仍獲美銀升目標價至46元

領展(00823)於上周公布業績，截至今年3月底止全年可分派總額為65.77億元，按年跌6.4%；末期每基金單位分派126.73仙，按年減少7.8%，全年每基金單位分派253.61仙，按年跌6.9%。公司將於下周四（11日）除淨，美銀重申「買入」評級，並將目標價由44元上調4.5%至46元，反映中期每股派息預測上調。該行指，領展香港零售即時租金／租戶銷售趨穩令人鼓舞，支持2028財年租金增長恢復。此外，除了近期新加坡商場出售所得的15億元用於回購單位外，管理層亦指出活躍的出售管道，可支持進一步回購。管理層對2027財年維持穩定淨收入／每單位分派具信心，亦優於預期。而2026財年每單位分派2.54元符合預期，預期2027至28財年每單位分派預測變化輕微，但2028財年以後增長將改善。

瑞銀則指，領展公布2026財年每基金單位派息2.54元，按年跌7%，略高於瑞銀預期的2.51元。物業淨收入為102億元，按年跌4%，較瑞銀預期低2%，維持「買入」評級，目標價47.2元。管理層將領展重新定位為專注管理亞太地區商場及停車場，該等資產將佔其資產負債表資本不少於80%。同時，領展目標出售其資產管理規模的5至10%，被視為非核心資產。管理層一旦從非核心資產回收現金，相信將繼續優先考慮單位回購而非併購。為啟動此策略，管理層宣布近期Thomson Plaza出售所得全部收益將用於股份回購，相當於目前市值約1.5%。連同現有超過6%股息收益率，預期領展可產生超過7.5%的單位持有人總回報，考慮到目前大多數香港地產股僅產生2.8至5.6%股息收益率，這應具吸引力。

三大電訊商齊推Token套餐 花旗：帶來潛在估值重評

另外，中資電訊股向來被視為穩健收息的板塊，中聯通(00762)及中電信(00728)已於本周初除淨，中移動(00941)亦將於明日（5日）除淨。消息面上，三大電訊商早前面向C端用戶推出Token（詞元）套餐產品，花旗指，這一轉變帶來潛在估值重估，即在傳統業務成長放緩的背景下，AI Token帶來了新的收入增長引擎，有助運營商從傳統通訊服務商重新定位為基礎AI基礎設施提供商。

花旗表示，運營商可以利用全國性網絡，將AI應用推向大型超大規模雲廠商之外的領域，直接觸達中小企業和零售消費者，運營商具有成本優勢與利潤率提升空間；擁有龐大的自有數據中心和算力資源，這降低了它們部署AI的邊際成本。花旗提及，如果其開發的大語言模型能保持對國內頂尖模型的競爭力，就可以捕獲整個AI技術棧的價值，從而顯著提高利潤率，而不僅僅是一個分銷渠道。

（資料圖片）

油價本周前三日累漲近一成 惟高盛稱油價面臨雙重風險

「三桶油」亦於未來兩周先後除淨，其中中石化(00386)於下周一（8日）除淨，中海油(00883)及中石油(00857)分別於6月11日及18日除淨。值得留意，美伊和平進程一波多折，雙方零星衝突不斷，國際油價於本周前三個交易日累計上漲近10%。Westpac Banking Corp.大宗商品研究主管Robert Rennie表示，只要霍爾木茲海峽在實質上仍處於封鎖狀態，隨著全球庫存趨緊，布蘭特原油價格在第四季很可能飆升至130美元。石油市場的主要關注點依然是這條關鍵水道，全球五分之一的原油通常由此通過。由於德黑蘭和華盛頓的雙重封鎖導致這一戰略要衝實際上陷入癱瘓，加之船舶通行仍受限制，燃料價格因此上漲。

高盛近日發表報告稱，由於伊朗戰爭導致中東地區石油供應減少，加上市場需求減少，石油價格正面臨雙重風險。報告提到，根據中國及西歐的4月石油銷售數據，高盛對該月「已經很低」的需求預測存在每日約200萬桶的下行風險，第四季布蘭特原油每桶90美元的預測面臨約10美元的下行風險。高盛表示，已看到中東原油供應損失時間愈長對油價帶來的上行風險，但同時需求疲弱亦帶來顯著的價格下行風險，最終的石油需求對高油價的反應，有可能令油價下跌幅度超出預期。

李偉傑：待除淨後股價走弱才吸納更佳 可揀中移動潤電大新銀行等

天風國際李偉傑認為，高息股也可待其除淨後才吸納，因除淨後會減去派息金額，股價相應下調，而以過去表現來看，大家等派息等了很久，可能會待除淨後才沽售，或者買入動力會降低，故除淨後股價一般會走弱兩三日，到時可再慢慢部署。當然，作為收息股，要看公司前景能否維持派高息，其中三大電訊商應可維持現況，當中以中移動為首選。中資電力股則要留意往後盈利能力表現，其中潤電近期一直徘徊高位更應待除淨後才部署，不過電力股中線仍可看好，因其始終包含兩個概念，即大家正炒作的AI電力需求及夏季用電高峰，潤電若挨近10天線20.8元（除淨前）不妨考慮吸納。

李偉傑認為油股也可吼，但要留意霍爾木茲海峽問題何時解決，而直到此刻美伊仍未達成妥善協議，油價偏高，續於95至100美元波動，但油股5月開始已沒跟隨油價走高，反而於高位有短暫調整壓力，不如先看油價有否機會跌至85美元附近，到時油股或會跟隨下跌；油價上兩周也曾觸及85美元，升至100美元附近往往會有調整壓力，寧待油價急跌才吸納油股會更理想。領展近期則跟隨本港地產股有較明顯調整，但之前公布的業績表現普通，未見予人很高增長期望，4月橫行整固區底部大概處於38元，不如待其挨近38元才吸納。

李偉傑又指，大新系包括大新銀行(02356)及大新金融(00440)股價表現強勢（均於下周三除淨），其中大新銀行挨近幾年以來高位，近期與其他本地銀行同步造好。本地暫未見減息時間，大新銀行應可繼續向好，始終其市帳率不算很貴，只有0.5倍左右，比滙控(00005)市帳率1.8倍及渣打(02888)1.3倍低得多，有貨可繼續持有，其實它於此輪升浪一直沿著20天線向上移動，20天線大概處於13.3元，無貨可考慮於該處即接近現價吸納。

上述高息股今日均隨大市向下，惟跌幅普遍較小，中移動跌0.94%收報84.75元，中聯通跌2.1%報7.46元，中電信跌1.38%報5.02元，中海油跌0.88%報27.02元，中石油跌1.31%報10.55元，中石化跌0.46%報4.35元，潤電跌1.01%報21.48元，中國電力跌0.79%報3.78元，領展跌0.21%報38.88元，大新銀行跌1.91%報13.36元，大新金融跌0.67%報41.7元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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