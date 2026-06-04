  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

【跌市買D乜】高息股6月排隊除淨，博財息兼收可以點揀？

04/06/2026

　　近日大市波動，本周初曾短暫重上二萬六關，跟著連續兩日下挫，打回原形，不如留意踏入6月份有多隻高息股先後除淨，涵蓋中資電訊股、電力股、油股及金融等多個傳統收息板塊，股息率普遍達5至6厘。高息股臨近除淨時，不少「食息一族」習慣提早入貨博財息兼收，當中除留意除淨及派息時間外，在選股時應緊扣企業的基本面，尤其要留意其盈利前景與派息穩定性，當中可揀哪一板塊或哪隻股份？

 

【跌市買D乜】高息股6月排隊除淨，博財息兼收可以點揀？

（華潤電力網頁截圖）

 

高溫天氣疊加AI算力中心電力需求　潤電及中國電力股價強勢

 

　　中資電力股近日股價表現強勢，其中華潤電力(00836)及中國電力(02380)都於下周三（10日）除淨。消息面上，國家氣候中心數據顯示，4月以來全國平均氣溫較常年同期偏高1.1℃，為1961年以來歷史同期第五高，直接拉動電力負荷提前釋放。南方電網數據顯示，5月25日至28日，其經營區域內電力負荷連續四天刷新歷史最高紀錄。國家發改委預測，今夏全國最高用電負荷將達到16億千瓦左右，較去年增加約9000萬千瓦。世界氣象組織本周二（2日）發布公報指，考慮到熱帶太平洋海水異常溫暖等因素，6月至8月出現厄爾尼諾事件的概率為80%，未來數月極端天氣出現風險隨之攀升。中信證券研報預計，高溫天氣或將推動居民用電量維持較高增速；煤價持續上行疊加夏季用電高峰期，或將帶動電價增長。

 

　　此外，AI算力中心建設催生海量電力剛需。政策層面，國家發改委、能源局、工信部、數據局早前聯合印發《關於促進人工智能與能源雙向賦能的行動方案》，推動算電協同一體化發展。數據中心正從單純的電力消費者轉變為與電網雙向互動的「超級柔性負荷」。另國際能源署(IEA)此前發布報告，認為「電力時代」已經到來。IEA預測，未來五年全球數據中心電力需求將增長一倍以上，2030年將接近當前日本全國年用電量；同時由於數據中心地理分布高度集中，美國、中國和歐洲合計約佔全球裝機總容量的82%、全球新增數據中心裝機容量的85%，將成為用電需求增量的絕大部分來源。IEA又預測，2026至2030年全球電力需求加速增長，年均增速將達到3.6%，較過去十年平均水平提升0.8個百分點，是全球整體能源需求增速的2.5倍以上；2035年全球電力需求較2025年將實現累計40%的增長。

 

領展全年可分派總額按年跌6.4%　仍獲美銀升目標價至46元

 

　　領展(00823)於上周公布業績，截至今年3月底止全年可分派總額為65.77億元，按年跌6.4%；末期每基金單位分派126.73仙，按年減少7.8%，全年每基金單位分派253.61仙，按年跌6.9%。公司將於下周四（11日）除淨，美銀重申「買入」評級，並將目標價由44元上調4.5%至46元，反映中期每股派息預測上調。該行指，領展香港零售即時租金／租戶銷售趨穩令人鼓舞，支持2028財年租金增長恢復。此外，除了近期新加坡商場出售所得的15億元用於回購單位外，管理層亦指出活躍的出售管道，可支持進一步回購。管理層對2027財年維持穩定淨收入／每單位分派具信心，亦優於預期。而2026財年每單位分派2.54元符合預期，預期2027至28財年每單位分派預測變化輕微，但2028財年以後增長將改善。

 

　　瑞銀則指，領展公布2026財年每基金單位派息2.54元，按年跌7%，略高於瑞銀預期的2.51元。物業淨收入為102億元，按年跌4%，較瑞銀預期低2%，維持「買入」評級，目標價47.2元。管理層將領展重新定位為專注管理亞太地區商場及停車場，該等資產將佔其資產負債表資本不少於80%。同時，領展目標出售其資產管理規模的5至10%，被視為非核心資產。管理層一旦從非核心資產回收現金，相信將繼續優先考慮單位回購而非併購。為啟動此策略，管理層宣布近期Thomson Plaza出售所得全部收益將用於股份回購，相當於目前市值約1.5%。連同現有超過6%股息收益率，預期領展可產生超過7.5%的單位持有人總回報，考慮到目前大多數香港地產股僅產生2.8至5.6%股息收益率，這應具吸引力。

 

三大電訊商齊推Token套餐　花旗：帶來潛在估值重評

 

　　另外，中資電訊股向來被視為穩健收息的板塊，中聯通(00762)及中電信(00728)已於本周初除淨，中移動(00941)亦將於明日（5日）除淨。消息面上，三大電訊商早前面向C端用戶推出Token（詞元）套餐產品，花旗指，這一轉變帶來潛在估值重估，即在傳統業務成長放緩的背景下，AI Token帶來了新的收入增長引擎，有助運營商從傳統通訊服務商重新定位為基礎AI基礎設施提供商。

 

　　花旗表示，運營商可以利用全國性網絡，將AI應用推向大型超大規模雲廠商之外的領域，直接觸達中小企業和零售消費者，運營商具有成本優勢與利潤率提升空間；擁有龐大的自有數據中心和算力資源，這降低了它們部署AI的邊際成本。花旗提及，如果其開發的大語言模型能保持對國內頂尖模型的競爭力，就可以捕獲整個AI技術棧的價值，從而顯著提高利潤率，而不僅僅是一個分銷渠道。

 

【跌市買D乜】高息股6月排隊除淨，博財息兼收可以點揀？

（資料圖片）

 

油價本周前三日累漲近一成　惟高盛稱油價面臨雙重風險

 

　　「三桶油」亦於未來兩周先後除淨，其中中石化(00386)於下周一（8日）除淨，中海油(00883)及中石油(00857)分別於6月11日及18日除淨。值得留意，美伊和平進程一波多折，雙方零星衝突不斷，國際油價於本周前三個交易日累計上漲近10%。Westpac Banking Corp.大宗商品研究主管Robert Rennie表示，只要霍爾木茲海峽在實質上仍處於封鎖狀態，隨著全球庫存趨緊，布蘭特原油價格在第四季很可能飆升至130美元。石油市場的主要關注點依然是這條關鍵水道，全球五分之一的原油通常由此通過。由於德黑蘭和華盛頓的雙重封鎖導致這一戰略要衝實際上陷入癱瘓，加之船舶通行仍受限制，燃料價格因此上漲。

 

　　高盛近日發表報告稱，由於伊朗戰爭導致中東地區石油供應減少，加上市場需求減少，石油價格正面臨雙重風險。報告提到，根據中國及西歐的4月石油銷售數據，高盛對該月「已經很低」的需求預測存在每日約200萬桶的下行風險，第四季布蘭特原油每桶90美元的預測面臨約10美元的下行風險。高盛表示，已看到中東原油供應損失時間愈長對油價帶來的上行風險，但同時需求疲弱亦帶來顯著的價格下行風險，最終的石油需求對高油價的反應，有可能令油價下跌幅度超出預期。

 

李偉傑：待除淨後股價走弱才吸納更佳　可揀中移動潤電大新銀行等

 

　　天風國際李偉傑認為，高息股也可待其除淨後才吸納，因除淨後會減去派息金額，股價相應下調，而以過去表現來看，大家等派息等了很久，可能會待除淨後才沽售，或者買入動力會降低，故除淨後股價一般會走弱兩三日，到時可再慢慢部署。當然，作為收息股，要看公司前景能否維持派高息，其中三大電訊商應可維持現況，當中以中移動為首選。中資電力股則要留意往後盈利能力表現，其中潤電近期一直徘徊高位更應待除淨後才部署，不過電力股中線仍可看好，因其始終包含兩個概念，即大家正炒作的AI電力需求及夏季用電高峰，潤電若挨近10天線20.8元（除淨前）不妨考慮吸納。

 

　　李偉傑認為油股也可吼，但要留意霍爾木茲海峽問題何時解決，而直到此刻美伊仍未達成妥善協議，油價偏高，續於95至100美元波動，但油股5月開始已沒跟隨油價走高，反而於高位有短暫調整壓力，不如先看油價有否機會跌至85美元附近，到時油股或會跟隨下跌；油價上兩周也曾觸及85美元，升至100美元附近往往會有調整壓力，寧待油價急跌才吸納油股會更理想。領展近期則跟隨本港地產股有較明顯調整，但之前公布的業績表現普通，未見予人很高增長期望，4月橫行整固區底部大概處於38元，不如待其挨近38元才吸納。

 

　　李偉傑又指，大新系包括大新銀行(02356)及大新金融(00440)股價表現強勢（均於下周三除淨），其中大新銀行挨近幾年以來高位，近期與其他本地銀行同步造好。本地暫未見減息時間，大新銀行應可繼續向好，始終其市帳率不算很貴，只有0.5倍左右，比滙控(00005)市帳率1.8倍及渣打(02888)1.3倍低得多，有貨可繼續持有，其實它於此輪升浪一直沿著20天線向上移動，20天線大概處於13.3元，無貨可考慮於該處即接近現價吸納。

 

　　上述高息股今日均隨大市向下，惟跌幅普遍較小，中移動跌0.94%收報84.75元，中聯通跌2.1%報7.46元，中電信跌1.38%報5.02元，中海油跌0.88%報27.02元，中石油跌1.31%報10.55元，中石化跌0.46%報4.35元，潤電跌1.01%報21.48元，中國電力跌0.79%報3.78元，領展跌0.21%報38.88元，大新銀行跌1.91%報13.36元，大新金融跌0.67%報41.7元。

 

【跌市買D乜】高息股除淨

 

【跌市買D乜】高息股除淨

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 

另外，香港股票分析師協會理事溫傑，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評高息股及大市，立即重溫


其他高息股相關新聞：
中銀香港BoC Pay+開通「鐵路12306」及「攜程旅行」內地應用程式付款功能
《神州能源》內地汽柴油價每噸降525元、505元，年內第二次下調
《外資精點》瑞銀：香港銀行業面臨跨境投資監管收緊壓力，重申中銀及東亞「中性」評級
煜榮集團(01536)違規未及時公告售中銀香港(02388)股份，涉須予披露交易

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00585

意力國際

3.180

異動股

02800

盈富基金

25.540

異動股

01879

曦智科技－Ｐ

569.500

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00585 意力國際
  • 3.180
  • 02800 盈富基金
  • 25.540
  • 01879 曦智科技－Ｐ
  • 569.500
  • 07747 ＸＬ二南三星
  • 214.800
  • 01808 企展控股
  • 2.600
股份推介
  • 00669 創科實業
  • 120.400
  • 目標︰$128.00
  • 02618 京東物流
  • 13.160
  • 目標︰$16.00
  • 01898 中煤能源
  • 13.260
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 25.000
  • 目標︰$28.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 29.640
  • 目標︰$36.50
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 459.000
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.650
  • 00175 吉利汽車
  • 18.580
  • 00006 電能實業
  • 56.150
  • 01347 華虹半導體
  • 156.500
報章貼士
  • 01299 友邦保險
  • 76.700
  • 目標︰$90.00
  • 03931 中創新航
  • 28.700
  • 目標︰$35.00
  • 00354 中國軟件國際
  • 4.400
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

04/06/2026 17:30  《盤後部署》環球胃納下降恒指兩日即嘔凸，友邦次季預測引發急跌要買趁快

04/06/2026 18:07  騰訊(00700)今斥5億回購約109.1萬股

04/06/2026 16:02  《大手成交》意力國際兩手共3320萬股交叉盤，涉8001萬元

04/06/2026 13:07  南韓FSS向渣打等5家銀行處以6000億韓圜罰款，涉不當銷售恒生國指掛勾產品

04/06/2026 16:18  《駐京專電》商務部：《對外投資規定》將指導和幫助投資者做好安全風險防範

04/06/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出3.15億元，買華虹沽中國宏橋

04/06/2026 08:52  【大行炒Ｄ乜】大摩上調長飛目標至$230，瑞銀點評博彩股

04/06/2026 16:33  《財資快訊》美電升報7.8360，一周拆息較上日微升至2.16%

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 微信與手機商合作推出A2A助手，成品油價年內第二降新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

【跌市買D乜】高息股6月排隊除淨，博財息兼收可以點揀？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指盡吐前日升幅再跌379點收報25253，北水再轉淨流出友邦急挫7%新文章
品味生活
生活
人氣文章

親子理財．李錦

以活動遊戲｜促進孩子的執行功能發展 （三）新文章
人氣文章

娛樂

鍾景輝逝世︱戲劇泰斗享年89歲曾獲銀紫荊星章＋桃李滿門傳承戲劇＋《尋找他鄉的故事》旁白經典回憶新文章
人氣文章

跨境營商戰略．Rebecca Wong

跨境營銷｜短視頻出海新機會，TikTok如何成中國品牌新管道？新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

女人的第六感很準確？當然也有賴男人留下一堆出軌的蛛絲馬跡 新文章
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

Marvel回到過去之作《暗影蜘蛛俠》：選擇燦爛 Jazz Age 還是黑白 Film Noir？
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

告別遊客如雲的 Shoreditch！東倫敦人最愛 Hackney 慢活地圖
健康好人生 Health Channel
人氣文章
減肥有法｜研究揭豆腐1種食法，燒脂效果如打天然瘦瘦針，有助逆轉脂肪肝新文章
人氣文章
心臟問題｜醫生曾心肌梗塞前2大先兆，靠2招半年減44磅15年無復胖
人氣文章
選購貼士｜Driscoll's親解藍莓4大包裝等級，認住這字眼最爆汁質素最好新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/06/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/06/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/06/2026 21:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/06/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事04/06/2026
神州經脈 | 微信與手機商合作推出A2A助手，成品油價年內第二降
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火第97天，美眾院通過停戰決議，四名共和...

04/06/2026 09:08

中東戰火

特朗普演AI大龍鳳，黃仁勳冷水潑炒風

03/06/2026 17:03

大國博弈

定期存款 | 中銀香港特選客戶7個月港元定存高達2.9厘，星...

01/06/2026 17:12

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區