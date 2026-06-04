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AI | 蘋果AR/XR智能眼鏡延後至2029年，無顯示器AI眼鏡仍將於2027年推出

04/06/2026

AI | 蘋果AR/XR智能眼鏡延後至2029年，無顯示器AI眼鏡仍將於2027年推出

 

 

　　知名蘋果分析師郭明錤發布最新供應鏈調查，大幅調整蘋果頭戴式產品的路線圖。據悉，即將接任蘋果CEO的特努斯批准一項重大策略調整，已取消Vision Pro後續產品的開發，將資源集中於更具大眾市場潛力的智能眼鏡類別。

 

　　根據郭明錤公布的最新路線圖，蘋果目前僅有兩款智能眼鏡產品處於活躍開發狀態。其中，配備光學波導顯示器的AR/XR智能眼鏡，已推遲至2029年發布；而不含顯示器、類似Ray-Ban Meta的AI眼鏡仍按計劃於2027年出貨。

 

　　郭明錤表示，他大約一年前整理的蘋果XR頭戴裝置和智能眼鏡路線圖「已不再是有效的參考。」他認為，移除Vision Pro系列是正確的決定，蘋果應將資源轉向具有更廣泛消費潛力的智能眼鏡領域。

 

　　據悉，特努斯目前分管負責開發視覺產品的Vision Products Group，過去兩年直接領導團隊。此次路線圖的大幅縮減，意味著原本規劃中的多款Vision Pro後續機型，包括更輕更便宜的「Vision Air」等產品都被取消。

 

　　業界分析認為，Meta的Ray-Ban智能眼鏡已售出約200萬副，蘋果此番策略調整意在加速追趕競爭對手。

撰文：經濟通國金組

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