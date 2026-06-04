SpaceX招股 | 史上最大IPO最快周四啟動路演，摩根大通CEO親自推銷「SPCX」

馬斯克旗下SpaceX預計最快於周四（4日）啟動首次公開招股(IPO)路演，公司目標估值約1.75萬億美元。

市場對這筆可能成為史上規模最大的IPO產生巨大需求。摩根大通CEO戴蒙本周計劃與該行數千名高淨值客戶，討論這場公開招股，並與SpaceX管理層一同在全美進行史無前例的推介宣傳。

最早於12日在納斯達克掛牌

SpaceX基礎集資規模至少750億美元，最快可於6月11日定價，初步發行價約135美元，擬發行約5.556億股，並有望最早於6月12日以「SPCX」代號在納斯達克掛牌，但最終估值、定價及發售規模，仍須視乎路演期間投資者認購反應而定。

根據媒體看到的邀請函，戴蒙將於周四在摩根大通總部主持一場「現場互動討論」。與會者將包括該行資產與財富管理部門CEO Mary Callahan Erdoes，以及兩名SpaceX的高階主管，總裁Gwynne Shotwell和財務總監Bret Johnsen。

知情人士稱，該活動將向全美26個州約90個摩根大通網點進行同步直播，預計將有逾2500名客戶參加。

撰文：經濟通國金組

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