港股 | 午市前瞻 | 兩大利淡因素夾擊恒指，北水急沽聯想股民睇路

美伊再生衝突，以及美國就業數據仍然強勁，有美聯儲官員強調今年可能應該加息，儘管半導體板塊應該向陽，但多重不利下資金挾跌美股，港股同受拖累，在礦業及科網板塊捱沽下，恒指半日報25276，跌357點或1.4%，主板成交超過1438億元。恒生中國企業指數報8506，跌90點或1%。恒生科技指數報4984，跌72點或1.4%。

張智威：內地加大限制境外投資持續干擾大市

美國眾議院通過決議，當地時間周三（3日）以215票對208票，通過停止美國與伊朗戰爭的議案。美伊再發生新一輪衝突，科威特和巴林也遭到德黑蘭襲擊，布蘭特期油價格目前回升至96美元水平。保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威向《經濟通通訊社》表示，目前大市具備多項利淡因素，其一是油價反彈，市場對戰事結束無期保持悲觀態度。眾議院要求停止對伊朗軍事行動的決議，釋放出美國內部對美伊戰爭態度不一致的訊號，使得伊朗態度變得強硬，並主動發起襲擊。

另外，早前內地宣布嚴格禁止居民跨境炒股後，境外券商亦宣布禁止內地接納居民開戶申請，亦不再接受相關客戶的買盤指示，自本月12日生效。張智威表示，現時市場擔心監管範圍和影響程度會持續加大，導致外圍投資者對於入市一事態度較為卻步。張智威表示這兩項因素將在短期內持續港股為港股帶來下行壓力，預計港股目前支持位約在24900點，即表示目前恒指目前仍有約300至400點下行空間。

高追聯想應做好止血準備

近期聯想(00992)股價升勢凌厲，由5月21日約13元水平急速飆升，最高一度觸及歷史新高27.42元。不過最近兩日股價出現明顯回吐，目前徘徊在25元附近。昨日更遭北水淨賣出約8.7億元，成為當日北水淨賣出最多的個股。

張智威表示，雖然聯想業績亮眼，但股價短線升幅過於急劇，累計升幅已超過一倍。他認為聯想股價有炒作過熱的傾向，目前正處於高位調整階段，市場開始傾向獲利。因此他建議投資者短期不宜追高，以觀望為主；若已持有股份，可先以22.62元此前裂口高開位置作止蝕指標，若能守穩該位置，可視為短期重要支持，並可以作中長線部署。

撰文：經濟通通訊社市場組

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