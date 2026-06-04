  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 兩大利淡因素夾擊恒指，北水急沽聯想股民睇路

04/06/2026

　　美伊再生衝突，以及美國就業數據仍然強勁，有美聯儲官員強調今年可能應該加息，儘管半導體板塊應該向陽，但多重不利下資金挾跌美股，港股同受拖累，在礦業及科網板塊捱沽下，恒指半日報25276，跌357點或1.4%，主板成交超過1438億元。恒生中國企業指數報8506，跌90點或1%。恒生科技指數報4984，跌72點或1.4%。

 

港股 | 午市前瞻 | 兩大利淡因素夾擊恒指，北水急沽聯想股民睇路

 

張智威：內地加大限制境外投資持續干擾大市

 

　　美國眾議院通過決議，當地時間周三（3日）以215票對208票，通過停止美國與伊朗戰爭的議案。美伊再發生新一輪衝突，科威特和巴林也遭到德黑蘭襲擊，布蘭特期油價格目前回升至96美元水平。保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威向《經濟通通訊社》表示，目前大市具備多項利淡因素，其一是油價反彈，市場對戰事結束無期保持悲觀態度。眾議院要求停止對伊朗軍事行動的決議，釋放出美國內部對美伊戰爭態度不一致的訊號，使得伊朗態度變得強硬，並主動發起襲擊。

 

　　另外，早前內地宣布嚴格禁止居民跨境炒股後，境外券商亦宣布禁止內地接納居民開戶申請，亦不再接受相關客戶的買盤指示，自本月12日生效。張智威表示，現時市場擔心監管範圍和影響程度會持續加大，導致外圍投資者對於入市一事態度較為卻步。張智威表示這兩項因素將在短期內持續港股為港股帶來下行壓力，預計港股目前支持位約在24900點，即表示目前恒指目前仍有約300至400點下行空間。

 

高追聯想應做好止血準備

 

　　近期聯想(00992)股價升勢凌厲，由5月21日約13元水平急速飆升，最高一度觸及歷史新高27.42元。不過最近兩日股價出現明顯回吐，目前徘徊在25元附近。昨日更遭北水淨賣出約8.7億元，成為當日北水淨賣出最多的個股。

 

　　張智威表示，雖然聯想業績亮眼，但股價短線升幅過於急劇，累計升幅已超過一倍。他認為聯想股價有炒作過熱的傾向，目前正處於高位調整階段，市場開始傾向獲利。因此他建議投資者短期不宜追高，以觀望為主；若已持有股份，可先以22.62元此前裂口高開位置作止蝕指標，若能守穩該位置，可視為短期重要支持，並可以作中長線部署。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

【你點睇？】香港超越瑞士成為全球最大跨境財富管理中心，你認為最主要原因是？你認為本港未來能否長期維持該領先地位？ ► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00290

國富量子（五百）

4.040

異動股

01277

力量發展

1.890

異動股

02553

首鋼朗澤

34.380

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00290 國富量子（五百）
  • 4.050
  • 01277 力量發展
  • 1.890
  • 02553 首鋼朗澤
  • 34.340
  • 02575 軒竹生物－Ｂ
  • 17.420
  • 02659 寶濟藥業－Ｂ
  • 22.820
股份推介
  • 00669 創科實業
  • 120.400
  • 目標︰$128.00
  • 02618 京東物流
  • 13.170
  • 目標︰$16.00
  • 01898 中煤能源
  • 13.250
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 25.200
  • 目標︰$28.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 29.940
  • 目標︰$36.50
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 458.200
  • 00175 吉利汽車
  • 18.530
  • 00006 電能實業
  • 56.100
  • 01347 華虹半導體
  • 158.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 78.250
報章貼士
  • 01299 友邦保險
  • 78.750
  • 目標︰$90.00
  • 03931 中創新航
  • 28.280
  • 目標︰$35.00
  • 00354 中國軟件國際
  • 4.480
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

04/06/2026 13:04  《異動股》曦智科技午後復牌急挫12%，不派2025年度股息

04/06/2026 12:45  《午市前瞻》兩大利淡因素夾擊恒指，北水急沽聯想股民睇路

04/06/2026 12:11  恒指半日再跌357點報25276失守十天線，礦業股集體受挫科網股續跌

04/06/2026 10:59  【ＳｐａｃｅＸ招股】史上最大IPO最快周四啟動路演，摩根大通CEO親自推銷「SPCX」

04/06/2026 10:50  《Ａ股焦點》中興通訊AH大漲，據報與騰訊達成合作，將推AI雲電腦

04/06/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近187億元，買盈富基金沽聯想集團

04/06/2026 08:52  【大行炒Ｄ乜】大摩上調長飛目標至$230，瑞銀點評博彩股

04/06/2026 11:35  《財資快訊》美電軟報7.8352，隔夜拆息較上日微升11基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 兩大利淡因素夾擊恒指，北水急沽聯想股民睇路新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 聯想最新看$37.4長飛$230，仲有阿里、中興、濠賭股同藥品股最新評級/目標價新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

ETF | 李星宇：華夏日股對沖抵銷日匯風險放大收益，內地落閘尚需時日生科ETF買得過新文章
品味生活
生活
人氣文章

女子愛財．唐德玲

強積金，幾乎人人都賺錢？新文章
人氣文章

親子理財．李錦

以活動遊戲｜促進孩子的執行功能發展 （三）新文章
人氣文章

財識兼收．止凡

雷軍與馬斯克
DIVA CHANNEL
人氣文章

先行入手．Onki Chan

韓國女團最強武器! TWICE Sana加持Polo Play包包誓成今夏大熱
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

想像總是美好!打野戰的理想與現實：原來在自己家露台做愛也算犯法？
人氣文章

先行入手．Onki Chan

法國元祖級Quiet Luxury！Carven憑甚麼再度成為巴黎時裝精的心頭好？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
酷熱天氣｜35°C風扇仔反變暖風機恐致中暑，醫生教用1神器極速降6°C
人氣文章
心臟問題｜醫生曾心肌梗塞前2大先兆，靠2招半年減44磅15年無復胖
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/06/2026 13:44
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/06/2026 13:44
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/06/2026 13:44
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/06/2026 13:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話04/06/2026
港股 | 午市前瞻 | 兩大利淡因素夾擊恒指，北水急沽聯想股民睇路
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火第97天，美眾院通過停戰決議，四名共和...

04/06/2026 09:08

中東戰火

特朗普演AI大龍鳳，黃仁勳冷水潑炒風

03/06/2026 17:03

大國博弈

定期存款 | 中銀香港特選客戶7個月港元定存高達2.9厘，星...

01/06/2026 17:12

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區