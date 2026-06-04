恒指盡吐前日升幅再跌379點收報25253，北水再轉淨流出友邦急挫7%

美伊再發生新一輪衝突，科威特和巴林遭到德黑蘭襲擊，國際油價回升。外圍不利下昨日美股三大指數皆錄得跌幅，港股同受拖累，風險胃納下降多隻重磅股走軟，北水在連續5日淨流入後流出3.15億元。恒生指數全日收報25253再穿10天線（約25443點），跌379點或1.5%，主板成交超過2702億元。恒生中國企業指數收報8501，跌94點或1.1%。恒生科技指數收報4975，跌81點或1.6%。

據知名蘋果分析師郭明錤發布最新供應鏈調查，即將接任蘋果CEO的特努斯已取消Vision Pro後續產品的開發。據悉，蘋果目前僅有兩款智能眼鏡產品處於活躍開發狀態，其中，配備光學波導顯示器的AR/XR智能眼鏡，已推遲至2029年發布。蘋概股齊挫，瑞聲科技(02018)跌1.7%，報47.58元；舜宇光學科技(02382)跌1.9%，報82.2元；比亞迪電子(00285)升1.2%，報29.64元；藍思科技(06613)跌6.8%，報27.2元。

科網股繼續走軟，騰訊(00700)，跌1.6%收報459元；阿里(09988)，跌2.4%收報123.5元；百度(09888)跌2.1%，報130.1元；美團(03690)跌2.2%，報78.6元。

聯想集團(00992)今日跌幅擴大，股價再跌4.4%，報25元。

據《彭博》引述知情人士報道稱，中國已選定一家新的國有投資公司，幫助協調其海外金屬和礦業交易，國家發改委將牽頭加強對投資決策的監管。國有控股的廣岩國際投資公司將提供合規和融資支持，並參與對海外投資交易的行業整體規劃。洛鉬跌6.9%，收報18.47元；紫金(02899)跌2.7%，報33.32元；招金(01818)跌3.4%，報20.66元；江西銅業(00358)跌4.3%，報36.7元；動力電池巨頭寧德時代跌幅擴大至7%，收報723.5元。

中芯(00981)，跌1.7%，收報81.5元，成交83.32億元；風險胃納下降，友邦(01299)跌6.7%，報76.7元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、中芯及阿里。

撰文：經濟通市場組

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